حلول تمارين 1 و 3 و 5 في الرياضيات صفحة 79 للسنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏13 جانفي 2017 على 09:32.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    حل تمرين 1 ص 79 :
    أ‌) العدد 0 حل لهذه المتراجحة لأن المتباينة
    0× 3 – 2 < 7 + 0 × 4 صحيحة
    ب) العدد 1- ليس حلا لهذه المتراجحة لأن المتباينة
    (1-)3 -2 <(1-) × 4 ليست صحيحة
    جـ) حلول المتراجحة هي :
    الجملة الرياضية : كل قيم الأكبر تماما من
    التمثيل البياني

    حل تمرين 3 ص 79 :
    أ) 3 5- ومنه كل قيم الأكبر أو يساوي هي حلول المتراجحة 3 5-
    6< 3 ومنه 2 < كل قيم الأكبر تماما من 2 هي حلول المتراجحة 6< 3
    ب) 0 > 4 + 4- ومنه 1 < كل قيم الأكبر تماما من 1 هي حلول للمتراجحة 0 > 4 + 4-

    حل تمرين 5 ص 79 :
    حلول المتراجحة 9- +-4y هي كل قيم y الأصغر أو يساوي
    التمثيل البياني :
    قيم y الطبيعية هي 0 ، 1 ، 2
     
    الفتى المغامر, ‏13 جانفي 2017 على 09:32
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