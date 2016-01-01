حلول تمارين 1 و 3 و 5 في الرياضيات صفحة 79 للسنة الرابعة متوسط

حل تمرين 1 ص 79 : أ) العدد 0 حل لهذه المتراجحة لأن المتباينة 0× 3 – 2 < 7 + 0 × 4 صحيحة ب) العدد 1- ليس حلا لهذه المتراجحة لأن المتباينة (1-)3 -2 <(1-) × 4 ليست صحيحة جـ) حلول المتراجحة هي : الجملة الرياضية : كل قيم الأكبر تماما من التمثيل البياني حل تمرين 3 ص 79 : أ) 3 5- ومنه كل قيم الأكبر أو يساوي هي حلول المتراجحة 3 5- 6< 3 ومنه 2 < كل قيم الأكبر تماما من 2 هي حلول المتراجحة 6< 3 ب) 0 > 4 + 4- ومنه 1 < كل قيم الأكبر تماما من 1 هي حلول للمتراجحة 0 > 4 + 4- حل تمرين 5 ص 79 : حلول المتراجحة 9- +-4y هي كل قيم y الأصغر أو يساوي التمثيل البياني : قيم y الطبيعية هي 0 ، 1 ، 2