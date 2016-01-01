تأكيد تسجيلات شهادة التعليم المتوسط 2017

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏13 جانفي 2017 على 09:50.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    مراجعة المعلومات في شهادة التعليم المتوسط و سحب الإستدعاء
    قم بما يلي:
    1 : حدد ولايتك ثم أحجز اسم المستخدم ورقمك السري
    2 : أنقر على الزر “استظهار”
    3 : إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري أطلبه من المؤسسة التي أودعت بها ملفك الورقي

    إنتبه:ان مسؤوليتك كاملة على المعلومات التي حجزتها
    إذا اكتشفت اي خطأ (مهما كان نوعه) يجب التبليغ عنه عن طريق المؤسسة التي أودعت فيها ملفك الورقي وذلك قبل 26 فيفري 2017 كأقصى حد
    هــــام جدا جدا :إذا لم يسمح لك البرنامج من استظهار معلوماتك فهذا يعني أن ملفك به خلل ويتوجب عليك التقرب من المؤسسة التي تتبعها من أجل تسوية الوضعية قبل 26 فيفري 2017.

    تمتد عملية المراجعة من 15 جانفي إلى 15 فيفري 2017
    سحب الإستدعاءات ابتداءً من 20 مــاي 2017


    لتأكيد التسجيل أو سحب الإستدعاء إضغط على موقع تأكيد التسجيل في شهادة التعليم المتوسط

    bem.onec.dz
    بالتوفيق و النجاح ان شاء الله
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    الفتى المغامر, ‏13 جانفي 2017 على 09:50
    #1
  2. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك على الموضوع المهم
    بالتوفيق للجميع
     
    جيهان جوجو, ‏13 جانفي 2017 على 11:06
    #2

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