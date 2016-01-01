تأكيد تسجيلات شهادة التعليم المتوسط 2017

مراجعة المعلومات في شهادة التعليم المتوسط و سحب الإستدعاء قم بما يلي: 1 : حدد ولايتك ثم أحجز اسم المستخدم ورقمك السري 2 : أنقر على الزر “استظهار” 3 : إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري أطلبه من المؤسسة التي أودعت بها ملفك الورقي إنتبه:ان مسؤوليتك كاملة على المعلومات التي حجزتها إذا اكتشفت اي خطأ (مهما كان نوعه) يجب التبليغ عنه عن طريق المؤسسة التي أودعت فيها ملفك الورقي وذلك قبل 26 فيفري 2017 كأقصى حد هــــام جدا جدا :إذا لم يسمح لك البرنامج من استظهار معلوماتك فهذا يعني أن ملفك به خلل ويتوجب عليك التقرب من المؤسسة التي تتبعها من أجل تسوية الوضعية قبل 26 فيفري 2017. تمتد عملية المراجعة من 15 جانفي إلى 15 فيفري 2017 سحب الإستدعاءات ابتداءً من 20 مــاي 2017 لتأكيد التسجيل أو سحب الإستدعاء إضغط على موقع تأكيد التسجيل في شهادة التعليم المتوسط bem.onec.dz بالتوفيق و النجاح ان شاء الله