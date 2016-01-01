تأكيد تسجيلات شهادة التعليم المتوسط 2017

مراجعة المعلومات في شهادة التعليم المتوسط و سحب الإستدعاء

قم بما يلي:

إنتبه:

هــــام جدا جدا :إذا لم يسمح لك البرنامج من استظهار معلوماتك فهذا يعني أن ملفك به خلل ويتوجب عليك التقرب من المؤسسة التي تتبعها من أجل تسوية الوضعية قبل 26 فيفري 2017.

تمتد عملية المراجعة من 15 جانفي إلى 15 فيفري 2017

سحب الإستدعاءات ابتداءً من 20 مــاي 2017