ثقافة التبرع بالدم ........

السلام عليكم أحبتي في اللحظة التي نتمتع بها بكمال النعم و اعظمها و هي نعمة الصحة علينا أدامها الله عليكم جميعا أكيد يوجد مرضى في مستشفياتنا تصارع الأمل و تنتظر الأمل شاخصة أبصاربهم الى الأطباء لكي يبشروهم بتعافيهم و ذهاب ألاذى عنهم و من بينهم مرضى يطرقون الأبواب طلبا لمد قطرة دم تنجيهم من موت محقق و ألم فضيع اتعبهم قطرة دم تعيد الحياة لانسان و تعيد الأمل له بحياة أخرى مجففة دموعه رافعة معنوياته ماسحة الحزن عن وجه مريض متألم راسمة الابتسامة على محياه فالله الله في هبة الشباب الى المستشفيات و تقديم الحياة لأناس فقدوا الأمل او يكادون يقول الله تعالى " أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " وإذا كان للصدقة بالمال منزلتها في الدين، ثوابها عند الله، حتى إن الله تعالى يتقبلها بيمينه ويضاعفها أضعافا كثيرة إلى سبعمائة ضعف، إلى ما شاء الله، فإن الصدقة بالدم أعلى منزلة وأعظم أجرا لأنه سبب الحياة، وهو جزء من الإنسان، والإنسان أغلى من المال، ضف الى ذالك هناك فائدة لك ايها المنفق دما و هي كالتالي إنّ العديد من الأشخاص يظنّون أنّ التبرع بالدم سيصيبهم بالضعف وفقر الدم، هذا ليس صحيحاً أبداً؛ حيث إنّ التبرّع بالدم بعد موافقة الطبيب له العديد من الفوائد، ومنها: ـ الاطمئنان على وضعك الصحيّ، كما ذكرنا سابقاً فإنّ عملية التبرع بالدم لا تتم إلّا إذا أجريت فحوصات للشخص المتبرع للتأكّد من سلامته، فعند تبرّعك بالدم تتأكّد من سلامتك، وتستطيع الحصول على الإرشادات والرعاية الطبية الكاملة لعلاجك ـ إنّ التبرع بالدم ينشّط خلايا النخاع العظمي ويحفّزها على تكوّن كميّات جديدة من الدم؛ ممّا يزيد من نشاطك، ويحسّن قدرة الدماغ والقلب والنخاع. أثبتت الدراسات أنّ من يتبرّعون بالدم هم أقل عرضةً للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والشرايين والكولسترول.