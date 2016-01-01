زيدان يكرس "إسبانية" ريال مدريد أمام إشبيلية

واصل مدرب نادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، إبهاره لعشاق الملكي، والأمر لا يقتصر فقط على تحقيق النتائج التي حصد من خلالها 3 بطولات خارج أسوار إسبانيا، ولا بالرقم القياسي الذي حققه أمس الخميس وتجاوز فيه المنافس التقليدي برشلونة بالوصول إلى 40 مباراة دون تلقي أي خسارة. زيدان بحسب ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، أذهل القلعة البيضاء بمواجهة إشبيلية القوي في مباراة مصيرية للتأهل نحو ربع النهائي من كأس الملك، بالمشاركة بفريق غالبيته العظمى من اللاعبين الإسبان. ومثل الفريق الملكي أمام إشبيلية في التشكيلة الأساسية أمس الخميس 7 من اللاعبين الإسبان، وهو نفس العدد الذي دخل به زيدان مباراته في الدور السابق أمام فريق ليونيسا، حيث لعب الحارس كيكو كاسيا، سيرجيو راموس، ناتشو، ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكيز، موراتا، وماريانو دياز، ولم يخرج عن إسبانية الفريق سوى 4 لاعبين فقط هم الثلاثي البرازيلي دانيلو ومارسيلو وكاسيميرو، والألماني توني كروس. ويمكن اعتبار معظم اللاعبين الإسبان من أكاديمية لا فابريكا الشباب، الذي سبق ودربهم زيدان مع الفريق الرديف، وقام بتصعيدهم للفريق الأول، ليحول مقاعد الاحتياطيين لأقوى خط رديف في إسبانيا حاليا.