حل تطبيقات ص 111 في اللغة العربية - السنة الثالثة متوسط

1- شبه الكاتب شريط السحب القاتم بالسراب. 2- أشبه الكاتب السحاب بالسراب في سرعة اختفاءه. 3- "اختفى السحاب كالسراب":اصيف الى المعنى تصوير مشهدي وتمثيل تعبيري. 4- تصوير المعاني باستعمال التشبيه : *أبحر الاسطول تجاه جزر الكناري كالسهم. *كانت السماء فوق البحارة زرقاء كالمرآة في صفـائها. *خر كولومبوس على ركبتيه ساجدا كالـمتعبـد. *صرخ البحار على ظهر السفينة كالصقـر الجـارح. 5- العلاقة التي رآها الكاتب هي : التشبيه. 6- الاداة المستعملة : مثــل . 7- استبدالها باداة تشبيه اخرى: "أبصر فوق سطح الماء غصن شجرة عائما كـزورق صغير " 8-مخاطبة كولومبوس :" يـَاكولومبوس الملعون ، أين نتجه في هذا البحر المجهول؟ " 9- اداة النداء المستعملة : يـَا 10- غرض الكاتب من هذا النداء هو : طلب الاستيقاظ من وردة النرجس في فصل الربيع . 11-استخراج اساليب النداء : يـَا درب نفخ الطيب - يـَا نرجس نعسان - يـَا ورد - يـَا ابن الرقة.