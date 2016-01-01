حل تطبيقات ص 111 في اللغة العربية - السنة الثالثة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة ثالثة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏13 جانفي 2017 على 11:51.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    1- شبه الكاتب شريط السحب القاتم بالسراب.

    2- أشبه الكاتب السحاب بالسراب في سرعة اختفاءه.

    3- "اختفى السحاب كالسراب":اصيف الى المعنى تصوير مشهدي وتمثيل تعبيري.

    4- تصوير المعاني باستعمال التشبيه :
    *أبحر الاسطول تجاه جزر الكناري كالسهم.
    *كانت السماء فوق البحارة زرقاء كالمرآة في صفـائها.
    *خر كولومبوس على ركبتيه ساجدا كالـمتعبـد.
    *صرخ البحار على ظهر السفينة كالصقـر الجـارح.

    5- العلاقة التي رآها الكاتب هي : التشبيه.

    6- الاداة المستعملة : مثــل .

    7- استبدالها باداة تشبيه اخرى: "أبصر فوق سطح الماء غصن شجرة عائما كـزورق صغير "

    8-مخاطبة كولومبوس :" يـَاكولومبوس الملعون ، أين نتجه في هذا البحر المجهول؟ "

    9- اداة النداء المستعملة : يـَا

    10- غرض الكاتب من هذا النداء هو : طلب الاستيقاظ من وردة النرجس في فصل الربيع .

    11-استخراج اساليب النداء : يـَا درب نفخ الطيب - يـَا نرجس نعسان - يـَا ورد - يـَا ابن الرقة.
     
    الفتى المغامر, ‏13 جانفي 2017 على 11:51
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