و الصلح خير بين(habchisalaheddin ـ abdoudraw12)

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة الامين محمد, ‏13 جانفي 2017 على 12:02.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,959
    الإعجابات المتلقاة:
    9,363
    نقاط الجوائز:
    111
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
    صلى الله عليه و سلم
    لقدْ خلقَ اللهُ تعالَى الناسَ مختلفةً طباعُهُمْ ، متقلبةً أمزجتُهُمْ ، متباينةً مصالِحُهُمْ ، قالَ تعالَى :] وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ [(4) ومِنْ هنَا قدْ تحدثُ مخاصماتٌ ومنازعاتٌ لاَ يرتضِيهَا اللهُ سبحانَهُ ، وقدْ أوجبَ الإصلاحَ بينَ المؤمنينَ فقالَ تعالَى :] إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [(5)

    وإصلاحُ ذاتِ البينِ لاَ يأتِي إلاَّ بالخيرِ ، ففيهِ تأليفٌ بينَ القلوبِ وتقويةٌ للروابطِ ودفْعٌ للشحناءِ ،
    وبِهِ تسكُنُ النفوسُ ، ويزولُ الخلافُ وتذهَبُ الفرقَةُ ، لذَا دعانَا اللهُ تعالَى إليهِ وأمرَنَا بِهِ .
    [​IMG]
    انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف و عملا بأعرافنا
    و بفضل من الله و كرمه و توفيق منه
    جمعنا الأخوين
    على الصلح ليس هكذا فحسب بل على الصداقة و المحبة
    بعد سوء تفاهم عابر وقع بينهما
    اخي @habchisalaheddin
    اخي @abdoudraw12
    اليكما الخط
     
    الورد الأحمر, العَنْقَاءُ و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏13 جانفي 2017 على 12:02
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: عضو فريق العمل ::
    كأس أمم أفريقيا 2017

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    3,049
    الإعجابات المتلقاة:
    8,316
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    السىلام عليكم
    في البداية..ا تقدم بالشكر للاخ امين على المبادرة الطيبة
    و يسعدني ان ابادر بالصلح
    ...
    بسم الله
    فاني اتقدم بخالص الاعتذار للاخ عبدو
    و المح الى ان ما حدث لم يكن الا سوء فهم
    ......
    و كي العادة...لازم ندفقو عليها ضحكة و نحصلوها في
    الكونيكسيون
    ههه
    ايا بالعافية و السلام عليكم و شكرا​
     
    habchisalaheddin, ‏13 جانفي 2017 على 12:10
    #2
  3. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    18,951
    الإعجابات المتلقاة:
    10,630
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة - الجزائر
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بارك الله في مبادرتك أخي وان شاء الله الأخوين يتفاهموا بين بعض وان شاء الله الكل يكون متفاهم بين بعضاه.

    اسمها اللمة خلونا نعبرو ع الاسم حقا.

    ربي يصلح الأحوال.
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏13 جانفي 2017 على 12:14
    #3
  4. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جوان 2014
    المشاركات:
    1,249
    الإعجابات المتلقاة:
    2,397
    نقاط الجوائز:
    71
    هه
    إصلاح ذات البين :D
    وأنا :cry: عندي شجار مع نفسي وشجار مع همي وشجار مع وقتِ وشجار مع كسلِ
    ويحي × ويحي
    الله يدوم محبتكم :giggle:
    يعطيك الصحة أمين
    سبع والسبوعة قلال
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏13 جانفي 2017 على 12:15
    #4

مشاركة هذه الصفحة