و الصلح خير بين(habchisalaheddin ـ abdoudraw12)

السىلام عليكم

في البداية..ا تقدم بالشكر للاخ امين على المبادرة الطيبة

و يسعدني ان ابادر بالصلح

...

بسم الله

فاني اتقدم بخالص الاعتذار للاخ عبدو

و المح الى ان ما حدث لم يكن الا سوء فهم

......

و كي العادة...لازم ندفقو عليها ضحكة و نحصلوها في

الكونيكسيون

ههه

ايا بالعافية و السلام عليكم و شكرا​