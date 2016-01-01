و الصلح خير بين(habchisalaheddin ـ abdoudraw12)

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم لقدْ خلقَ اللهُ تعالَى الناسَ مختلفةً طباعُهُمْ ، متقلبةً أمزجتُهُمْ ، متباينةً مصالِحُهُمْ ، قالَ تعالَى :] وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ [(4) ومِنْ هنَا قدْ تحدثُ مخاصماتٌ ومنازعاتٌ لاَ يرتضِيهَا اللهُ سبحانَهُ ، وقدْ أوجبَ الإصلاحَ بينَ المؤمنينَ فقالَ تعالَى :] إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [(5) وإصلاحُ ذاتِ البينِ لاَ يأتِي إلاَّ بالخيرِ ، ففيهِ تأليفٌ بينَ القلوبِ وتقويةٌ للروابطِ ودفْعٌ للشحناءِ ، وبِهِ تسكُنُ النفوسُ ، ويزولُ الخلافُ وتذهَبُ الفرقَةُ ، لذَا دعانَا اللهُ تعالَى إليهِ وأمرَنَا بِهِ . انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف و عملا بأعرافنا و بفضل من الله و كرمه و توفيق منه جمعنا الأخوين على الصلح ليس هكذا فحسب بل على الصداقة و المحبة بعد سوء تفاهم عابر وقع بينهما اخي @habchisalaheddin اخي @abdoudraw12 اليكما الخط