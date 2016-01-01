ناَيِرْ /لْعَامْ بتيهرت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أهنئكم بدخول السنة الأمازيغية الجديدة 2967 وأتمنى أن تكون سنة خير وبركة ع كامل الشعب الجزائري و لمن لا يعرف بدايتها فهي توافق 12 من شهر جانفي وهي ذكرى لانتصار شيشناق ع رمسيس الثاني اخوتي أردت أن أغتنم هاته الفرصة لأتحدث عن تقاليدنا الخاصة بهاته المناسبة كان بودي أن تكون هنالك صور حصرية للمة ومن منزلي ل لكن الاحتفال بالعام سبق فكرتي بطرح هذا الموضوع ع فكرة لا أدري إن كانت فكرة الموضوع مكررة أم لا . ملاحظة سأسمي ما يتم استعماله للاحتفال بِ لعام بلهجتي ^^ وبما أنني من ولاية تيارت فسأتحدث عن تقاليدنا الخاصة بهذه المناسبة وع فكرة أصل كلمة تيارت هو تيهرت وهي كلمة أمازيغية تعني اللبؤة بالعربية. منذ صغري أذكر أن جدي هو من كان يتكفل بشراء الحاجيات الخاصة بِ لْعاَم حيث يشتري أنواعا من المكسرات الى جانب نوع خاص من التمر لا أعرف اسمه بالعربية لكن نسميه تمر ليابس وكذلك تين مجفف (كما نقول له كرموس ) وبعض الحلويات والفاكهة أبرزها البرتقال( بلهجتنا تْشِيناَ خاصة نوع طامسة )و يتم ذبح داند (يعني باللغة العربية ديك رومي ) وأيضا يحضر الكسكسي كما نسميه نحن اَطعاًمْ بالاضافة الى صنع طبق خاص بهاته المناسبة يسمى شَرْشِم مكون من قمح وبقوليات منقوعة لمدة زمنية قد تكون حوالي يوم أو اكثر وبعدها يتم طبخ المكونات مع بعضها البعض ورشها بالملح . بعد تناول وجبة العشاء المكونة من كسكس بلحم الديك الرومي وشرشرم يكون وقت لَمخًلطْ والذي يعني خليط المكسرات والحلويات حيث تجتمع العائلة من كبيرها لصغيرها بالصالون ويتم وضع المكسرات مع بعضها البعض في طبق كما نسميه بالدارجة طبG وهو مصنوع من الحلفاء ويقوم كبير العائلة بوضع المكسرات فيه وخلطها معا وهذا أكثر جزء يروق لي فقد كان لي الحظ أني أشارك جدي في ذلك باعتباري أعز أحفاده ^^ و أكبرهم وبعدها يقوم بعملية التقسيم ع الأفراد كل يجلب معه كيس يضع فيه أو أي شيء يمكنه أن يحوي نصيبه من المكسرات وغيرها لتستمر بذلك السهرة ع صوت تكسير المكسرات . هذا كل ما يخص تقاليدنا لهاته المناسبة الجميلة صورة منقولة لطبق يحتوي ع مكسرات