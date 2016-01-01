طبطبطاب من بالباب .افتح افتح يا حباب

هههههههههههههه ياااااااااامجرمة

مع الصبح خليتيني نضحك



زيدي تالمون الطكبطبة اللي تقلقني

هذاك لي يخلي كامل الدار تتهز

تحسب روحك راهم جاين يعتاقلوا فيك

تقول نروح نجيفه هههههههههههه



قالك واحد فنيان طبطبت عيه مرته ماقدرش يروح يفتح عليها

قال ليها روحي راكي مطلقة ههههههههههههه