طبطبطاب من بالباب .افتح افتح يا حباب

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة فيتامين سي, ‏13 جانفي 2017 على 19:09.

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  1. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :):)
    كيف الحال و الاحوال:giggle:ا    عضاء و زوار لمتنا
    توحشت نكتب هنا و نخربش مواضيع:D
    شكون ميعرفوونيش :( انا فيتامين سي لي موجودة في البرتقال و الطماطم و الفلفل ^^ ..تعريف بسيط ههه;)
    المهم اليوم بغيت نحكي على ظاهرة بسييييييطة لي هي     طبطيب في الديار :mad::mad:
    حنا نطبطبو كي ندخلو للدار (y) .ولا لغرفة ماشي تاعنا ولا نحتاجو جار .. :geek: المهم كفاش نطبطبو او ندقو الباب .هكدا طب طب طاااب ولا تجي دق دق دااق:confused:
    هذا عادي .;).    بصح بصح بصح نحكي على الناس لي يقلعو البيبان ..:mad:..طب طب طااب طب طب درق درق درق بوم طح طب ..عرفتووهم ؟؟؟ :sick:
    الناس لي كون متحللهاش تقعد :censored:..كاين سبب متحلش o_O متلا راك وحدك في دار و ناعس مسمعتش ولا في الحمام راك لاهي راك مريض ولا     مراكش باغي تحل ببساطة:X3::X3: على بالي صراتلكم ...HHHH :devilish:
    هدو العباد لي رايحة نحكي عليهم لي يخلوك تقلع الجرس :cautious::cautious: .واه واه واه حنا قلعناه .خير ما نهبلو ..بصح درك ولا في الباب .يمات تسمعو دار تاع فيتامين سي دارو حجاب :LOL::LOL::LOL:
    كي يجي يطبطب زيارة او محتاجك اولا ميعرفوش اداب الزيارة للاسف الوقت تاعها .يجيك في وقت كارثي :rolleyes: و معليش ماشي مشكلة .ميعرفوش بلي تطبطب 3 مرات ادا محليتش منحقك حتى و تكون في دار :unsure::unsure: .. (بين قوسين ..انا و ام راس يابس كي نكونو وحدنا في دار منحلوش :cry::cry: نخافو من الوحش :rolleyes: اهم الاحتياطات لي نديروهم الصمت مع طفي الضو و تاقات مبلعين هههههه o_Oo_O )
    المهم
    هدو نوع من الناس كفاش يدقو عليك الباب و معليناش :rolleyes::rolleyes:
    بصح كاين كائنات بخبوخية تطورو و فاتو هذي المرحلة (n)(n)(n) نعم نعم فاااااتوها بزاف     و لي هي كي يلقو الباب محلول يفوتو ديراكت :sleep::sleep:
    تخيلو معايا تكون راقد حتى تلقى كاش عبد معاك :X3::X3::X3: ... في هذيك اللحضة ممكن تتعوذ من الشيطان و تتف(ل) عليهم من الخلعة متعرفهش ادا جن او انس :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    فكرتني بقصة o_Oo_Oo_O
    كنت صغيرة نلعب مع ولد عمي ..لي درك كي يشوفني يدير روحه ميعرفنيش :mad::mad: واحد نهارة طبطيب و مين حنا شجعان حلينا الباب ....المهم هذيك المرة قالت يخصني دراهم نشري الدوا و بحكم حنا منعرفوش دخلنا عند مرت عمي نقولولها وحدة تحتاجكم عند الباب :rolleyes::rolleyes: المشكلة حنا كي دخلنا لدار عمي ديك المرا تبعتنا :mad::mad::mad::mad: ..الحمد لله الدار كانت عامرة و دارولنا درس على الباب :censored::censored::censored::censored: ..
    ..... هذا النوع السامط لي ميعرفوش يستنو كاين ميعرفوكش نيتهم :X3::X3::X3::X3: يخدمو يديهم شوية كاش ميصيدو 10 دج و كاين ادا يعرفوك هدفهم معلاباليش :unsure::unsure::unsure: مزال منسقسيهم :sick::sick:
    هي كاين فكرة تحط لائحة عند الباب لا تنسى الاستئذان :devilish::devilish: هع هع هع
    المهم المهم با عالم يا شعب يا قوم البلب تستئدن بشةيا و كي يقولك تفضل تفضل و ادا محلولكش متبكيش :giggle::giggle: عادي خيرها في غيرها :p:p
    الموضوع صغير متقولوليش طويييل بزاااف ..
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    فيتامين سي, ‏13 جانفي 2017 على 19:09
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام صح من اداب الزيارة تطبطب 3 مرات كان مفتحش مول الدار تقدر تتفضل
    كيما في التيليفون 3 مرات مهزش عليك تكوبي
    لكن كاين ناس متفهمش روحها ويهرسو على راسك الباب حتان تفتح
    ومعيطوش اصلا ولايجيو في اي وقت
    ممكن العبد مريض تعبان عندو مشكل مع مرتو امور بزاف
    هيا طبطبطي بالشوي على باب اللمة ههه الناس راقدين
    شكرا اختي
    سلام
     
    أم ياسمينdz, ‏13 جانفي 2017 على 23:16
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    هههههههههههههه ياااااااااامجرمة
    مع الصبح خليتيني نضحك

    زيدي تالمون الطكبطبة اللي تقلقني
    هذاك لي يخلي كامل الدار تتهز
    تحسب روحك راهم جاين يعتاقلوا فيك
    تقول نروح نجيفه هههههههههههه

    قالك واحد فنيان طبطبت عيه مرته ماقدرش يروح يفتح عليها
    قال ليها روحي راكي مطلقة ههههههههههههه
     
    الامين محمد, ‏14 جانفي 2017 على 10:39
    #3

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