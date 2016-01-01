طبطبطاب من بالباب .افتح افتح يا حباب

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كيف الحال و الاحوالاعضاء و زوار لمتنا توحشت نكتب هنا و نخربش مواضيع شكون ميعرفوونيش انا فيتامين سي لي موجودة في البرتقال و الطماطم و الفلفل ^^ ..تعريف بسيط ههه المهم اليوم بغيت نحكي على ظاهرة بسييييييطة لي هي طبطيب في الديار حنا نطبطبو كي ندخلو للدار .ولا لغرفة ماشي تاعنا ولا نحتاجو جار .. المهم كفاش نطبطبو او ندقو الباب .هكدا طب طب طاااب ولا تجي دق دق دااق هذا عادي ..بصح بصح بصح نحكي على الناس لي يقلعو البيبان ....طب طب طااب طب طب درق درق درق بوم طح طب ..عرفتووهم ؟؟؟ الناس لي كون متحللهاش تقعد ..كاين سبب متحلش متلا راك وحدك في دار و ناعس مسمعتش ولا في الحمام راك لاهي راك مريض ولا مراكش باغي تحل ببساطة على بالي صراتلكم ...HHHH هدو العباد لي رايحة نحكي عليهم لي يخلوك تقلع الجرس .واه واه واه حنا قلعناه .خير ما نهبلو ..بصح درك ولا في الباب .يمات تسمعو دار تاع فيتامين سي دارو حجاب كي يجي يطبطب زيارة او محتاجك اولا ميعرفوش اداب الزيارة للاسف الوقت تاعها .يجيك في وقت كارثي و معليش ماشي مشكلة .ميعرفوش بلي تطبطب 3 مرات ادا محليتش منحقك حتى و تكون في دار .. (بين قوسين ..انا و ام راس يابس كي نكونو وحدنا في دار منحلوش نخافو من الوحش اهم الاحتياطات لي نديروهم الصمت مع طفي الضو و تاقات مبلعين هههههه ) المهم هدو نوع من الناس كفاش يدقو عليك الباب و معليناش بصح كاين كائنات بخبوخية تطورو و فاتو هذي المرحلة نعم نعم فاااااتوها بزاف و لي هي كي يلقو الباب محلول يفوتو ديراكت تخيلو معايا تكون راقد حتى تلقى كاش عبد معاك ... في هذيك اللحضة ممكن تتعوذ من الشيطان و تتف(ل) عليهم من الخلعة متعرفهش ادا جن او انس فكرتني بقصة كنت صغيرة نلعب مع ولد عمي ..لي درك كي يشوفني يدير روحه ميعرفنيش واحد نهارة طبطيب و مين حنا شجعان حلينا الباب ....المهم هذيك المرة قالت يخصني دراهم نشري الدوا و بحكم حنا منعرفوش دخلنا عند مرت عمي نقولولها وحدة تحتاجكم عند الباب المشكلة حنا كي دخلنا لدار عمي ديك المرا تبعتنا ..الحمد لله الدار كانت عامرة و دارولنا درس على الباب .. ..... هذا النوع السامط لي ميعرفوش يستنو كاين ميعرفوكش نيتهم يخدمو يديهم شوية كاش ميصيدو 10 دج و كاين ادا يعرفوك هدفهم معلاباليش مزال منسقسيهم هي كاين فكرة تحط لائحة عند الباب لا تنسى الاستئذان هع هع هع المهم المهم با عالم يا شعب يا قوم البلب تستئدن بشةيا و كي يقولك تفضل تفضل و ادا محلولكش متبكيش عادي خيرها في غيرها الموضوع صغير متقولوليش طويييل بزاااف ..