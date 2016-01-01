روائع الخالق : سمكة الميرو

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سمكة بحرية متوطنة في المحيط و البحر في المناطق المدارية بين خطي عرض 39

درجة شمالا و 16 درجة جنوبا و خطي طول 60 درجة شرقا و 17 درجة غربا على

أعماق بين 20 و 200 متر

تعيش على طول الساحل الأفريقي الغربي حتى جنوب أنجولا متضمنة الشواطيء

الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط

العدد الإجمالي للشوكات الظهرية 11 شوكة و عدد الإشعاعات الظهرية اللدنة 14 - 16

، عدد الشوكات الشرجية 3 شوكات و عدد الإشعاعات الشرجية اللدنة 7 - 9

تعيش الأسماك البالغة في المناطق صخرية أو طينية أو رملية القاع والأحواض المرجانية

و هي سمكة وحيدة الجنس أو خنثى تتحول للجنس الآخر عند الحاجة

وفترة التكاثر تتم في شهر مارس وحتى شهر يونيو

وقادره على التكاثر بعد سن الثالثه

الانثى بيض يتراوح من 1-3 مليون بيضه واما المخاطر التى تهدد هذه السمكه

ونظرا لكونها وجبه لذيذة الطعم وتكاد ان تكون الوجبه الرئيسيه عند بعض

الشعوب والمطاعم الفاخره وغير الفاخره يجعلها هدفا للصيد الترفيهي والصيد

التجاري مما يؤدي الى انقراضها .

الهجرة الموسمية لفصائلها من شواطيء السنغال تتأثر بالمتغيرات المناخية و البيئية

و تعداد الأسماك بشواطيء السنغال و موريتانيا و لكنها لا تلجأ للهجرة إلا

في حالات قليلة و غير معروف تماما

ربي اني ظلمت نفسي و ان لم تغفر لي و ترحمني لاكونن من الخاسرين