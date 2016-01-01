روائع الخالق : سمكة الميرو

الموضوع في 'ركن عالم الحيوانات والطيور والنباتات' نشر بواسطة ميلينا, ‏13 جانفي 2017 على 19:41.

  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    http://upload.4algeria.com/do.php?img=109834
    سمكة بحرية متوطنة في المحيط و البحر في المناطق المدارية بين خطي عرض 39
    درجة شمالا و 16 درجة جنوبا و خطي طول 60 درجة شرقا و 17 درجة غربا على
    أعماق بين 20 و 200 متر
    تعيش على طول الساحل الأفريقي الغربي حتى جنوب أنجولا متضمنة الشواطيء
    الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط
    العدد الإجمالي للشوكات الظهرية 11 شوكة و عدد الإشعاعات الظهرية اللدنة 14 - 16
    ، عدد الشوكات الشرجية 3 شوكات و عدد الإشعاعات الشرجية اللدنة 7 - 9
    تعيش الأسماك البالغة في المناطق صخرية أو طينية أو رملية القاع والأحواض المرجانية
    و هي سمكة وحيدة الجنس أو خنثى تتحول للجنس الآخر عند الحاجة
    وفترة التكاثر تتم في شهر مارس وحتى شهر يونيو
    وقادره على التكاثر بعد سن الثالثه
    الانثى بيض يتراوح من 1-3 مليون بيضه واما المخاطر التى تهدد هذه السمكه
    ونظرا لكونها وجبه لذيذة الطعم وتكاد ان تكون الوجبه الرئيسيه عند بعض
    الشعوب والمطاعم الفاخره وغير الفاخره يجعلها هدفا للصيد الترفيهي والصيد
    التجاري مما يؤدي الى انقراضها .
    الهجرة الموسمية لفصائلها من شواطيء السنغال تتأثر بالمتغيرات المناخية و البيئية
    و تعداد الأسماك بشواطيء السنغال و موريتانيا و لكنها لا تلجأ للهجرة إلا
    في حالات قليلة و غير معروف تماما
     
    عبير الغرام و Abd Ellatif erti معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏13 جانفي 2017 على 19:41
    #1
  2. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو منتسِب ::

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    اللهم زدني علما
     
    Abd Ellatif erti, ‏13 جانفي 2017 على 21:50
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    بارك الله فيك اختي
     
    yaso ياسمين, ‏13 جانفي 2017 على 21:56
    #3
  4. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله فيك اختي
     
    عبير الغرام, ‏13 جانفي 2017 على 23:28
    #4

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