هل الاخت الكبرى هي العدو اللدود لاختوتها

مشكل الخلاف بين الاخوات تقريبا راه في كل حي

انا نظن لازم تكوني ذكية في التعامل معاهن راهم في سن مراهقة

و لقين فرصة غياب الاب

في الاخير كل واحد يتحمل مسؤلية تصرفاته



المهم رايح الاخوات يفيدوك بشكل افضل