هل الاخت الكبرى هي العدو اللدود لاختوتها

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف احوالكم اصحاب اللمة توحشتكم بزاف عندي فترة مدخلتش هنا لكن تمنيت كي ندخل ندخل بحاجة مليحة وجديدة مشي نكسرلكم روسكم بمشاكلي المهم انا لقيت هذا الحل الوحيد الي نقدر نحكي فيه همي ونقول فيه وش نحب مشكلتي اني الاخت الكبرى ونحب الخير لخاوتي لكن هوما للاسف مشي مقدريني وميقبلوش مني كلمة مهما تكون حتى وتكون في صالحهم لكن ميسمعوهاش مني وكي ندخل يحقدو عليا ويكرهوني حتى ولات امي تقلي راكي كي تكلميهم ديريلي المشاكل لكن انا مشي هاك نيتي نيتي صافية ومنحبهمش كي يخطئو وميحبوش النصيحة وزيد انا امي مريضة ومشي قادرتلهم وابي يخدم في الصحراء وبعيد وانا بصراحة حبيت ندخل منخليهمش يمشو برايهم كي ندير هاك او نقول كلمة وميتقبولوهاش مني مع اني مشي شريرة ومسالمة ونحب الخير وكامل خاوتي شبه ربيتهم والي زادت الطين بلة اختي الي انا اكبر منها ب10 سنوات ربيتها من لما كان عمرها سنتين ترقد عندي ومتهلية فيها شبه انا امها ومدلتها ونلبسها ونمشط وندوش وندير كل شيئ حتى نشريلها غير الحوايج الهايلين الي تقعد العائلة كاملة تسال لكن للاسف كي كبرت اختي الان عمرها 16 سنة وشافت روحها ولات مرى ولات مشي مقدرتني نهائيا نقوللها كلمة تردها مئة وحتى تحرجني امام العائلة عادي وتجاوبني كلمة بكلمة وترفع صوتها عليا ومتسمع حتى كلمة مني مع اني لحد الان متهلية فيها وانا الي ندبر عليها ومنحبش فيها الشر لكن للاسف ولات شبه عدوة او منعرفش وش نقوللكم ولات متحبنيش وقاتلي انساي بلي راني اختك ومتكلمينيش وميهمنيش كي نخسرك وخسرانك ساهل علبالك راني نقول في هذا لكلام وقلبي محروق على الدنيا كيفاه ولات هذي اختي الي كانت بنيتي وكنت مدايرتها خير من روحي ونفرحها وكامل العائلة تشهدلي بهذا ولات لااحترام ولاتقدير وترفع صوتها عليا لدرجة الجيران يسمعوها وامي مريضة كون تسمعنا نداوسو تقلي راكم ديرولي في المشاكل وراني مريضة ومشي قادرة ولات تقول لامي هي سباب المشاكل وقوللها تخطيني تخيلو ولاو كامل خاوتي مديين هذي النظرة عليا انا انا سباب مشاكلهم وانا الي نعمر في امي عليهم ومنحبلهمش الخير مع انو العكس وربي يعلم نحب خواتاتي يكون خيار لبنات ومنحبهمش يتخدعو مع هذا الوقت الي رانا فيه ومنحبهمش يديرو الحوايج الي مشي مليحة سيرتو كي عادت امي مشي قادرة وحاقرينها ولا حتى ابي يقلي اخطيهم وراكي تحقدي في خاوتك عليك وخليهم الله يسهل عليهم حتى قررت اني ننسحب من حياتهم ونخليهم يديرو وش يحبو مع اني منقدرش كي نشوفهم خاطئين او حاقرين امي شوفو الدنيا ولا صاحب الحق والي يحب الخير هو العدو وفوقها راني مقهورة على خاوتي سيرتو كي نشوف بنات خالاتي الله يبارك متافهمين وبنات عمي كيفاه مقدرين ختهم لكبيرة ومقدسينها تقوللهم موتو يموتو وانا لا احترام ولا تقدير ولا معاملة حسنة مع اني كامل شبه ربيتهم وكي كبرو وليت لعدوة ويتمناو وكتاش نتزوج ونخرجلهم من الدار . نتمنى مساعدة ونصائح منكم وادعولي بالخير وانظرو لقضيتي بنظرة الرحمة وحسو بيا بواش راني نحس راني اختصرت الامر اكثر مما تتصورو في امان الله وشكرا لكل من قرا رسالتي