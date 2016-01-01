""التابعي الجليل اﻷكثر شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم "" ( كان التابعي كابس بن ربيعة السامي رحمه الله تعالى يشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث إليه معاوية فقبَّل بين عينيه، وأقطعه قطيعة، وكان أنس بن مالك إذا رَآه بكى! وأسندابن عساكر(٣/٥٠) أن أنس رآه فعانقه وبكى، وقال: من أحب أن ينظر إلى رسول الله فلينظر إلى كابس ! وشهد سبعة من الصحابة له بذلك كما شهد أنس. وفي "الشفا": بلغ معاوية أن كابس يشبه برسول الله، فلما دخل عليه من باب الدار قام عن سريره وقبل بين عينيه وأقطعه المرغاب؛ لشبهه صورة رسول الله ) "كشف المشكل"(٤٢/١_٤٣),