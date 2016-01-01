""التابعي الجليل اﻷكثر شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم ""



( كان التابع ي كابس بن ربيعة السامي رحمه الله تعالى يشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث إليه معاوية فقبَّل بين عينيه، وأقطعه قطيعة، وكان أنس بن مالك إذا رَآه بكى!



‏وأسندابن عساكر(٣/٥٠) أن أنس رآه فعانقه وبكى، وقال: من أحب أن ينظر إلى رسول الله فلينظر إلى كابس !

‏وشهد سبعة من الصحابة له بذلك كما شهد أنس.



‏وفي "الشفا": بلغ معاوية أن كابس يشبه برسول الله، فلما دخل عليه من باب الدار قام عن سريره وقبل بين عينيه وأقطعه المرغاب؛ لشبهه صورة رسول الله )



‏"كشف المشكل"(٤٢/١_٤٣),