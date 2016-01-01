قولي واش الفرق بينو و بينها ...!!

قلنا السلام و الرحمة والاكرام والسعادة على مدى الايام وبعد ايها الحضور الكرام ... زعرة بنت الهادي قصت شعرها ... و عاطف الضبعون تاني قص شعرو وكلاهما كان مولي للدار في سعادة وابتهاج ... المشهد الأول ... تلتقي زعرة بصبحتها الشحرورة المغرورة الصديقة : زعرااااااا حبيبتي وشراكي هدي غيبة ،، طررررطق ( ومن الحضن ما كسر العظام هه) زعرة : بشوي قتلتيني .. آمس برك كنا مع بعضنا وشبيك آ طفلة .. راني صافا ونتي ؟؟ وشحوالك وحوال العيلة الصديقة : متلوميش توحشتك ا موصيبة .. والله كامل لاباس .. كنت عند خالتي واني مولية للدار زعرة : ماراك شايفة والو ... حاجة فيا .. الصديقة تبدأ بعملية المسح الشامل زعرة: زيدي اطلعي الفوق .. عميتي الصديقة : يااااااااا ... قصيتي شعرك .. بصحتك زعرورة .. شحال شابة التحفيفة هدي .. عند شكون قصيتيه!!! زعرة : عند جارتنا .. فتحت جديدة معندهاش سمانة .. روحيلها تتهلا فيك .. الصديقة : وشحاال حسبتلك دراهم .. والله تعرف هدي زعرة : 200 الف برك ( برك !!! جاتها شوية .. حنا الرجال التحفيفة بـ 150 دج ونشوفو فيها بزاااف هه) الصديقة : برررك والله الرخا يدهش عندها ( البناة متخافش عليهم .. رولو ميخلاصش عندهم هه) زعرة : ونتي عند شكون موالفة تقصي شعرك !!! الصديقة : انا موالفة نروح عند مباركة.. في الطلعة تحت الهبطة لي مورا البلوك تاعنا (كونان ميحلهاش ههه ) زعرة : هديك متعجبنيش .. تسڨدلك شعرك ومغلاوية .. ونكرها .. الصديقة : في هدي مغلطتيش .. انا مرة اخرى نروح عند جارتك هدي ونسيي عندها زعرة : شعرك مزال قصير خليه يكبر شوية .. الصديقة : لا لا منحبوش كي يطوال .. يديرونجيني بزاف .. زعرة : انا عكسك نحب شعري طويل .. غير مرة هدي قلت نبدل شوية الصديقة : بلا بلا بلا بلا .. بلا بلا .. بلا بلا بلا زعرة : بلاااا بلاااا .. بلا بلا بلا .. بلااا بلااا ..... .... .... وبعد 25 دقيقة و10 ثواني الصديقة : ايا مهم بصحتك .. زعرة : يسلمك حبيبتي الصديقة : هيا نروح انا .. تهلي في روحك وبعتيلي كي تفتحي المسنجر زعرة : اوكي .. ونتي تاني تهلي في روحك الصديقة : هيا باي زعرة : باي الصديقة : ضحكة صفراء فاقع لونها زعرة : ابتسامة عريييضة ( اصبح فمها قد طريق شرق غرب ههه) الصديقة : هيا فيلامان زعرة : غدوة ان شاء الله.. وتروح كل وحدة في حالها .. بعد حوار طوييل اطول من كبة تاع خيط من الحجم الكبير هه .. المشهد الثاني .. يلتقي عاطف الضبعون بصديقه همتارو الصديق : سلام اهلا عاطف .. صافا عاطف : صافا ونتا ! الصديق : الحمد لله .. صح التحفيفة . عند شكون حففت ؟ عاطف : يسلمك .. عند رضا كانيش... ربع دقيقة صمت ... الصديق : ايا نروح تهلى في روحك .. غدوة عاطف : صحا .. تهلى في روحك انتهى الحوار اسرع من قلي البيضة دك نظن توضحت الاجابة عن السؤال المطروح كعنوان للموضوعيلي يهدرو الراجل في سمانة .. تنهيه المراة في ربع ساعه ههه ان اصبت فاشكرو لي وان اخطأت فاعينوني وبلا زعاف يا من بدونكم تنقرض البشرية