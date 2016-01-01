قولي واش الفرق بينو و بينها ...!!

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة abdoudraw12, ‏14 جانفي 2017 على 09:33.

  1. abdoudraw12

    abdoudraw12 :: عضو مُشارك ::

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    قلنا السلام و الرحمة والاكرام والسعادة على مدى الايام;)
    وبعد ايها الحضور الكرام:)
    ...
    زعرة بنت الهادي قصت شعرها :X3::X3:... و عاطف الضبعون تاني قص شعرو:alien::alien:
    وكلاهما كان مولي للدار في سعادة وابتهاج:D
    ... المشهد الأول ...(y)

    تلتقي زعرة بصبحتها الشحرورة المغرورة :sneaky::sick:

    الصديقة : زعرااااااا حبيبتي:Love: وشراكي هدي غيبة ،، طررررطقo_O ( ومن الحضن ما كسر العظام هه)
    زعرة : بشوي قتلتيني:cautious: .. آمس برك كنا مع بعضنا وشبيك آ طفلة ..
    راني صافا ونتي ؟؟ وشحوالك وحوال العيلة
    الصديقة : متلوميش توحشتك ا موصيبة:sneaky: .. والله كامل لاباس .. كنت عند خالتي واني مولية للدار
    زعرة : ماراك شايفة والو ... حاجة فيا ..:rolleyes::X3:
    الصديقة تبدأ بعملية المسح الشامل:geek::geek:
    زعرة: زيدي اطلعي الفوق .. عميتي :mad:
    الصديقة : يااااااااا :D... قصيتي شعرك .. بصحتك زعرورة .. شحال شابة التحفيفة هدي :Love:..
    عند شكون قصيتيه!!!:rolleyes::rolleyes:
    زعرة : عند جارتنا .. فتحت جديدة معندهاش سمانة (y)(y).. روحيلها تتهلا فيك ..:giggle:
    الصديقة : وشحاال حسبتلك دراهم .. والله تعرف هدي;)
    زعرة : 200 الف برك :sneaky:( برك !!! جاتها شوية .. حنا الرجال التحفيفة بـ 150 دج ونشوفو فيها بزاااف هه)
    الصديقة : برررك :oops:والله الرخا يدهش عندها ( البناة متخافش عليهم .. رولو ميخلاصش عندهم هه)
    زعرة : ونتي عند شكون موالفة تقصي شعرك !!! :unsure::unsure:
    الصديقة : انا موالفة نروح عند مباركة.. في الطلعة تحت الهبطة لي مورا البلوك تاعنا
    (كونان ميحلهاش ههه :ROFLMAO:)
    زعرة : هديك متعجبنيش .. تسڨدلك شعرك ومغلاوية:cautious: .. ونكرها ..:mad:
    الصديقة : في هدي مغلطتيش :alien:.. انا مرة اخرى نروح عند جارتك هدي ونسيي عندها
    زعرة : شعرك مزال قصير خليه يكبر شوية ..:X3::X3:
    الصديقة : لا لا منحبوش كي يطوال .. يديرونجيني بزاف ..:sneaky:
    زعرة : انا عكسك نحب شعري طويل :Love:.. غير مرة هدي قلت نبدل شوية:D
    الصديقة : بلا بلا بلا بلا .. بلا بلا .. بلا بلا بلا
    زعرة : بلاااا بلاااا .. بلا بلا بلا .. بلااا بلااا
    .....
    ....
    ....
    وبعد 25 دقيقة و10 ثواني:rolleyes::cautious:

    الصديقة : ايا مهم بصحتك ..(y)
    زعرة : يسلمك حبيبتي:sneaky:
    الصديقة : هيا نروح انا .. تهلي في روحك وبعتيلي كي تفتحي المسنجر;):kiss:
    زعرة : اوكي .. ونتي تاني تهلي في روحك:rolleyes:
    الصديقة : هيا باي:)
    زعرة : باي:cautious:
    الصديقة : ضحكة صفراء فاقع لونها:D
    زعرة : ابتسامة عريييضة ( اصبح فمها قد طريق شرق غرب ههه)
    الصديقة : هيا فيلامان
    زعرة : غدوة ان شاء الله..

    وتروح كل وحدة في حالها .. بعد حوار طوييل اطول من كبة تاع خيط من الحجم الكبير هه:LOL:


    .. المشهد الثاني ..

    يلتقي عاطف الضبعون بصديقه همتارو:p

    الصديق : سلام اهلا عاطف .. صافا:cautious:
    عاطف : صافا ونتا !:sneaky:
    الصديق : الحمد لله .. صح التحفيفة . عند شكون حففت ؟:cautious:
    عاطف : يسلمك .. عند رضا كانيش... :sneaky:
    ربع دقيقة صمت ...:sleep:
    الصديق : ايا نروح تهلى في روحك .. غدوة:cautious:
    عاطف : صحا .. تهلى في روحك:sneaky:

    انتهى الحوار اسرع من قلي البيضة


    دك نظن توضحت الاجابة عن السؤال المطروح كعنوان للموضوع:D
    يلي يهدرو الراجل في سمانة:rolleyes: .. تنهيه المراة في ربع ساعه ههه:ROFLMAO:


    ;)
    ان اصبت فاشكرو لي
    وان اخطأت فاعينوني

    وبلا زعاف يا من بدونكم تنقرض البشرية:X3::X3::D


     
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    abdoudraw12, ‏14 جانفي 2017 على 09:33
    #1
  2. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
    :: مرشحة للإشراف ::
    مجتمع اللمة العام
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    و عليكم السلام و الرحمة و الإكرام أخي عبد الرحمن .

    و لو أني لست ضليعة في الرد على هذا القسم ،إلا أني أقول أن كلامك الذي قلته فيه شيء من الصحة ،لكن ليس في وقتنا هذا و زماننا ، فالرجل كذلك قد إنتقلت إليه العدوى و أصبح يتكلم بكثرة و أحيانا أكثر من المرأة ،فنجد بعضهم يتحدثون و يتحرون أدنى التفاصيل و أدقها ،حتى يخيل إلى سامعهم أن المتحدث إمرأة و ليس برجل .
    و أنصحك أخي أن لا تشن حربا على حواء فالأمر ليس في مصلحتك إطلاقا .ههههه .
    تقبل مروري إن شئت .
     
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    عاشقة الإحسان, ‏16 جانفي 2017 على 12:39
    #2
  3. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    جييييييت نسجل الحضور .و نشد بلاصة
    جاري القصف :mad::mad::mad: .
     
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    فيتامين سي, ‏16 جانفي 2017 على 13:06
    #3
  4. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    أخي عبدو
    أنا من فئة الثرثارات
    ولكن مايميزني(مغرورة;))
    أني منتلهاش بالناس
    وترتارة غير مع الناس اللي نحبهم
    وثرثرة من نوع اللي يخلي الواحد يستانس
    ( حوحو يشكر روحو)
    أخي عبدو تخيل أنو الراجل ميهدرش بزاف ولمرا تاني
    كفاه تكون الحالة:eek:
    أكيد راح يكون البيت مقبرة :oops:
    الرجال يقولوا لمرا تهدر بزاف
    مي ميقدروش يستعرفوا أنو ميقدروش يعيشوا مع وحدة تحب سكات :rolleyes:
    ولا لا
    المهم هادا رايي
    وقالولك سئل حكيم
    ماأجمل مافي المرأة
    قال فمها :eek:
    سئلوه
    ومالذي أحببته في الفم هل شكله أم لونه
    أجاب
    بل عندما يكون مغلقا:sneaky:
    ويقال أنه بمجرد كمل كلامو جات لو صباتة ضرباتو في وجهو من عند مارتو لعزيزة
    ( خرطي من عندي)
    المهم لوكان قالها ڨدامي سير قتلتو:devilish:
    ههههه
    شكرا على تمنشير عبدو
    أسعدني وجودي في صفحتك
    سلاااام:sneaky:
     
    sanaya, ‏16 جانفي 2017 على 13:25
    #4

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