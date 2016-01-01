قولي واش الفرق بينو و بينها ...!!

قلنا السلام و الرحمة والاكرام والسعادة على مدى الاياموبعد ايها الحضور الكرام...زعرة بنت الهادي قصت شعرها... و عاطف الضبعون تاني قص شعرووكلاهما كان مولي للدار في سعادة وابتهاج... المشهد الأول ...تلتقي زعرة بصبحتها الشحرورة المغرورةالصديقة : زعرااااااا حبيبتيوشراكي هدي غيبة ،، طررررطق( ومن الحضن ما كسر العظام هه)زعرة : بشوي قتلتيني.. آمس برك كنا مع بعضنا وشبيك آ طفلة ..راني صافا ونتي ؟؟ وشحوالك وحوال العيلةالصديقة : متلوميش توحشتك ا موصيبة.. والله كامل لاباس .. كنت عند خالتي واني مولية للدارزعرة : ماراك شايفة والو ... حاجة فيا ..الصديقة تبدأ بعملية المسح الشاملزعرة: زيدي اطلعي الفوق .. عميتيالصديقة : يااااااااا... قصيتي شعرك .. بصحتك زعرورة .. شحال شابة التحفيفة هدي..عند شكون قصيتيه!!!زعرة : عند جارتنا .. فتحت جديدة معندهاش سمانة.. روحيلها تتهلا فيك ..الصديقة : وشحاال حسبتلك دراهم .. والله تعرف هديزعرة : 200 الف برك( برك !!! جاتها شوية .. حنا الرجال التحفيفة بـ 150 دج ونشوفو فيها بزاااف هه)الصديقة : بررركوالله الرخا يدهش عندها ( البناة متخافش عليهم .. رولو ميخلاصش عندهم هه)زعرة : ونتي عند شكون موالفة تقصي شعرك !!!الصديقة : انا موالفة نروح عند مباركة.. في الطلعة تحت الهبطة لي مورا البلوك تاعنا(كونان ميحلهاش هههزعرة : هديك متعجبنيش .. تسڨدلك شعرك ومغلاوية.. ونكرها ..الصديقة : في هدي مغلطتيش.. انا مرة اخرى نروح عند جارتك هدي ونسيي عندهازعرة : شعرك مزال قصير خليه يكبر شوية ..الصديقة : لا لا منحبوش كي يطوال .. يديرونجيني بزاف ..زعرة : انا عكسك نحب شعري طويل.. غير مرة هدي قلت نبدل شويةالصديقة : بلا بلا بلا بلا .. بلا بلا .. بلا بلا بلازعرة : بلاااا بلاااا .. بلا بلا بلا .. بلااا بلااا.............وبعد 25 دقيقة و10 ثوانيالصديقة : ايا مهم بصحتك ..زعرة : يسلمك حبيبتيالصديقة : هيا نروح انا .. تهلي في روحك وبعتيلي كي تفتحي المسنجرزعرة : اوكي .. ونتي تاني تهلي في روحكالصديقة : هيا بايزعرة : بايالصديقة : ضحكة صفراء فاقع لونهازعرة : ابتسامة عريييضة ( اصبح فمها قد طريق شرق غرب ههه)الصديقة : هيا فيلامانزعرة : غدوة ان شاء الله..وتروح كل وحدة في حالها .. بعد حوار طوييل اطول من كبة تاع خيط من الحجم الكبير هه.. المشهد الثاني ..يلتقي عاطف الضبعون بصديقه همتاروالصديق : سلام اهلا عاطف .. صافاعاطف : صافا ونتا !الصديق : الحمد لله .. صح التحفيفة . عند شكون حففت ؟عاطف : يسلمك .. عند رضا كانيش...ربع دقيقة صمت ...الصديق : ايا نروح تهلى في روحك .. غدوةعاطف : صحا .. تهلى في روحكانتهى الحوار اسرع من قلي البيضةدك نظن توضحت الاجابة عن السؤال المطروح كعنوان للموضوع