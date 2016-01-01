فرونس فوت بول ترشح الجزاير للتويج بالكان

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أجرت مجلة "فرانس فوتبول" استفتاءً عن أقوى المرشحين للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية

لكرة القدم، التي تنطلق اليوم السبت بالجابون



وتصدر منتخب الجزائر الترشيحات

بعد أن كشفت المؤشرات الأوليّة لنتيجة الاستفتاء تقدم محاربي الصحراء في المركز الأول بنسبة 36% من مجموع الأصوات

قبل منتخب كوت ديفوار (حامل اللقب) والذي حلّ ثانيًا بنسبة 17% من الاصوات.





وجاء منتخب السنغال في المركز الثالث في قائمة المنتخبات الافريقية المرشحة للفوز باللقب بنسبة 11%

قبل منتخب المغرب الذي حل رابعا بنسبة 10% من مجموع الاصوات.





وفي مراكز لاحقة جاء منتخب تونس كمرشح خامس للفوز باللقب بنسبة 5% من الاصوات

قبل منتخبي مصر وغانا اللذين تساويا بالمركز السادس بنسبة 4%

لكل منهما قبل منتخبي الكونغو الديمقراطية والكاميرون ولكل منهما 3% من الاصوات.