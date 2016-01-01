لمن يريد تنظيم وقته ...لا تفوت هذه الفرصة

مؤخراً قمت بإنهاء قراءة كتاب للأستاذ طارق سويدان بعنوان ( إدارة الوقت ) لاحظت أشياء كثيرة كنت أجهلها ولاأعيرها أهتماماً تؤدي وبشكل فعال لتنظيم وقتنا خصوصاً أني دائماً أعاني من التوتر وفوضى العمل والدراسة ودائماً لاأملك ذاك الوقت الفارغ إلا ماندر، لذا أحببت أن أشارككم وألخص لكم جزء من الكتاب يتحدث عن تنظيم الوقت بشكل بسيط وكم نقضي من عمرنا في أنشطتنا الروتينية اليومية مثل ( النوم – ركوب المصاعد – الأكل وغيرها ) كما سأقوم بسرد 15 ملاحظة لإعداد قائمة بالأعمال اليومية والتي من خلالها يمكننا تنظيم وقتنا ولو بشكل بسيط وكيف يمكننا تفويض الأعمال اليومية وماهي الأعمال التي تفوض والتي لاتفوض و 7 خطوات لتنظيم مكان العمل أو الدراسة لترتيب حياتنا وأنشطتنا والتي تساعدنا على تنظيم أوقاتنا أوقات نقضيها بأنشطتنا الروتينية خلال حياتنا !! أنشطة-روتينية كلنا يدرك أن الوقت يمضي سريعاً ولكننا لانشعر به ترى كم نقضي من عمرنا في أنشطتنا الروتينية اليومية ؟! إذا كان متوسط عمر الإنسان 60 عاماً ربط الأحذية ( 8 أيام ) إنتظار إشارات المرور ( شهر ) الوقت الذي تقضيه عند الحلاق ( شهر ) ركوب المصعد في المدن الكبرى ( 3 شهور ) تنظيف الأسنان بالفرشاة ( 3 شهور ) إنتظار الحافلات في المدن ( 5 شهور ) الوقت الذي تقضيه في الحمام ( 6 شهور ) قراءة الكتب ( سنتان ) وقت الأكل ( 4 سنوات ) اكتساب الرزق ( 9 سنوات ) النوم ( 20 سنة ) كيف يمكننا تنظيم الوقت ؟؟ تنظيم-الوقت إعداد قائمة الأعمال اليومية التفويض الفعال تنظيم مكان العمل 15 ملاحظة لأعداد قائمة الأعمال اليومية !! قائمة-الأعمال-اليومية ضع خطتك الأسبوعية في متناول يدك أثناء الإعداد ضع قائمتك في نفس الوقت من كل يوم لاتضع أكثر من قائمة (صغيرة) أَعٌد قائمتك الخاصة التي تناسبك اكتب كل نشاطاتك في القائمة قسم وقتك على مهامك حسب الأولوية إجمع النشاطات المتشابهه خصص لكل مهمة وقت محدد لإنجازها راجع مهامك اليومية لاتجدول كل دقيقة في وقتك … إترك وقت للطوارئ تعامل جيداً مع الأمور الطارئة إترك وقت للراحة ضع القائمة دائماً في متناول يدك التزم بقائمتك لاتفرط في التنظيم التفويض وماهي المهام التي تفوض ؟؟ تفويض-المهام التفويض هو تكليف غيرك بتنفيذ المهمة . 1-الامور التي لاتفوض الامور الهامة والعاجلة – الأمور العاجلة وغير الهامة دائماً ماتتسم هذه الامور بصعوبة تكليف غيرك بتنفذها مثل أمور العمل التي تتطلب منك العمل شخصياً دون الإستعانة بأحد أو الأعمال المستعجلة وماشبهها 2-الأمور التي تفوض الأمور الغير هامة والغير عاجلة – الأمور الهامة والغير عاجلة يقصد بهذه الامور الأعمال الروتينية البسيطة وأمور الدوائر الحكومية التي لاتتطلب وجودك وبعض المهام الصغيرة والتي يمكنك بسهولة تكليف غيرك بتنفيذها 7 خطوات لتنظيم مكان العمل !! ترتيب-مكان-العمل حاففظ على تنظيم جيد لغرفة العمل لاتضع على مكتبك إلا ماتقوم به الان أو ماستحتاجه خلال اليوم حافظ على إضاءة جيدة تأكد من ترتيب الكتب بشكل جيد في مكتبك رتب أدواتك في مكانها رتب خزانتك جيداً سلة المهملات هامة جداً هذه التدوينة كانت تلخيص بسيط لجزء من الكتاب يمكننا جميعاً تطبيقها لتنظيم وقتنا أكثر والإستفادة منه بأي نشاط نقوم به دراسة كان أم عمل أم حتى هواية فهل تجدون أن هذه النقط إيجيابية ومفيدة فعلاً ويمكننا تطبيقها وتنظيم وقتنا بواسطتها وهل هناك أمور اخرى أكثر بساطة يمكننا الإستفادة منها