بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد موضوع الطلاق موضوع شائك لم تجد له الاقلام ما يوفيه حقه ويفصل فيه اتم تفصيل وقد ذكر الطلاق في القران وافردت له سورة وكثير من الايات لما في الموضوع من اهمية حرمته بعض الاديان مثل الدين الكاتوليكي وكرهه الاسلام لما فيه من دمار وشتات اليوم مجتمعنا اصبح يميل لتفكك اسري خطير واصبح الطق حلا سهلا لكثير من النساء واصبح سلاح دمار تستعمله المراة للتحرر من ضوابط الزواج ونيل امتيازات الدولة التي شجعت الطلاق عبر سن قوانين راعية لذلك اما الرجل فهو الضحية الاول والاخير واصبح الخلع سهلا وميسرا المراة ضحية قوانين ساعدت الطرف الاضعف على ان يصبح الطرف الاقوى بينما المراة جبلت لتكون الطرف الاظعف ان ما يحدث اليوم من طلاق ونسبة مخيفة من التفكك سببه الابتعاد عن الدين وتدخل في غالب الاحيان من طرف عائلة الزوجة لما يرونه من اساليب معيشية لا يردونها لبنتهم وما قد تجنيه المراة من اموال نظير الطلاق حين ينفصل الجانبين يحدث شرخ عظيم وتولد قنبلة في المجتمع سواء كان هناك اولاد اولا المراة المطلقة تكون في اعين الذائب والكلاب والرجل المطلق صعب الاندماج يشك في اي امراة الاهل ينظرون للمراة المطلقة نظرة اولها شفقة ورافة ثم نظرة ازدراء وتمييز اغلب حالات الطلاق سببه ام الزوجة او ابوها او مشكل مادي لما اصبحت عليه حالات نساء اليوم من طلب المستحيلات والنظر بغير بصيرة للرجل وكانه بنك منزلي حتى العواطف اصبحت شبه معدومة بين بنات اليوم واصبح صاحب المال هو المثال والخيانة الزوجية موضوع اخر فكثير من النساء اصبحت تقبل برجل يخونه مع اي امراة شرط توفير مسكن وعيش رغيد واعرف حالات كثيرة في ذلك الطلاق يهدد الاسرة والدين الذي غيب عن المجتمع اصبح الملاذ الاخير لنا من الانهيار المحتوم الذي نسير اليه عاجلا غير اجل نسال الله ان يحفظ اسرنا وان يرزقنا الزيجات الصالحات ولاخواتنا في الله ازواج صالحين يارب