رسالة الى كل فتاة ..

"الى كل فتاة خرجت مع شاب ليس بينهما رابط حلال .. الى كل فتاة عرضت جسدها لشاب في مقاهي الأنترنت أو أي مكان اخر ... إلى كل فتاة خانت ثقة أهلها .. إلى كل فتاة غالية ترخص نفسها .. أختي.. اسمعيني جيداً بكل جوارحك : لا تنخدعي بارائهم المسمومة عن الحب قبل الزواج أو بقولهم "لكي نعرف بعض جيداً" فلماذا فترة الخطوبة إذاً ؟؟.. ولماذا سمح بها الشرع ؟؟ لقد خلقك الله تعالى ويعلم أن لكِ قلباً في رقة الفراشات .. ولهذا فهو لا يريد أن يتعب هذا القلب الجميل بحزن وهم خادع أو بعذاب الدنيا قبل عذاب الاخرة فلذلك نهاكِ عن أي علاقة قبل الزواج .. لماذا هل الله يريد تعذيبنا .. وحرماننا من الحب؟؟ حاشا لله والله إنه يريد حفظ هذا القلب لزوج يحفظه ويصونه ويعرف قدره أليس هو من خلقك ..أليس هو أعلم بحالك من نفسك ...!! أليس هو أرحم بك من والديك فلماذا تعصيه؟ .. لماذا لا ننتهي عما نهانا عنه؟ إعلمي أن الحرام جميل .. لنها والله لذة ساعة تعقبها مرارة وندم كبير أما الحلال فما أجمله وأحلاه سيأتي الوقت الذي فيه يحبك شخص وتحبيه وسيكون بينكما ميثاق غليظ يحميكِ ويحمى حقوقكِ لكن الحرام ليس لكِ حق فيه ما أجمل أن يظل قلبك بغلافه ليفتحه فقط زوجك الذي عانى لكي يفوز بكِ .. وانتِ تستحقي ذلك لانك غالية. لا تقطفي ثمرة قبل أوانها .. فمن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه أخيتي.. كوني ملكة بحيائك وعفافك"