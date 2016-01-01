السلام عليكم هناك شئ إسمه رسائل ربانية .حياة الإنسان مليئة بالرسائل الربانية .وعندما ينحرف .الإنسان. يرسل الله رسائل ليرده الى الطريق .بقوله تعالى. . /والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلواىميلا عظيما/ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وهناك نوعان من الرسائل .رسائل عامة ورسائل خاصة. لكل شخص والناس نوعان أيضا نوعان أناس بطيئوا الفهم ،وأناس سريعوا الفهم والقصة عبارة عن رسالتين 1 الرسالة/ حذار أن تعيش لنفسك ،حذار أن تأكل و تترك الناس جياعا حذار أن تأكل مال اليتيم ، حدار من حقوق المسكين 2 الرسالة/ حدار من خيانة الأب بعد وفاته لأن الكثير من الناس يأكلون حقوق إخوانهم بعد وفاة الأب لا تخدعكم الدنيا بمظهرها الجميل وسحرها الفائق الدنيا مسرحية ترفع الستار ثم تبدأ بلعب وعند الإنتهاء من اللعب ينزل الستار هكدا الدنيا تماما بتوفيق للجميع وتبث من الرحمن