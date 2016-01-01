تبا...

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏14 جانفي 2017 على 17:33.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُشارك ::

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    تبا للزمن...

    الذي فيه أعيش .. و أعيش...

    فقط لأنتهي في عمر العشرين كيائسة...

    أبدا لن أكون يوما كما أتوقع أنا...

    فأنا... أنتهي...

    وأنتهي...


    كيف سأنتهي...؟

    أنتهي مع كل خيباتي

    مع كل جراحي

    فأنا... أنا...

    مع الام أبدا لا تنتهي...

    تخيل... لا لا أحد يحب معي أن يتخيل...

    أتذكر... كيف البداية كانت وأنا أبكي...

    أرى... أنها النهاية والأنا لا تزال تبكي...

    ألا يكفي... ألا يكفي...

    أي شيء لا يشفي...

    يزيد هذا كله من ضعفي...

    تبا لنفسي...

    أين قوتي...؟ أين تفائلي...؟

    تبا لها تسرق كل شيء مني...

    لا تضعفي لا تضعفي

    ليس الان ... عودي معي إلى بيتنا...

    أين سنترك أحلاما تعبنا كي تكبر ... ومع هذا اليأس هي تختفي...

    أين بي ...تجرين جسدي ...

    و.

    تتركين أشياءا ثمينة تهمني...

    بعد كفاح طويل لا يمكن أن أتخلى...

    لكن... شاءت نفسي بعيدة عن كل شيء أن أبقى...

    ومع كل ضعفي أعيش ... و أعيش...

    لأجل لا شيء... فأنا...

    و.

    أنا...

    لا شيء... فقط أنا مع اسمي أبقى لا شيء...
     
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    الصحافية الساخرة, ‏14 جانفي 2017 على 17:33
    #1
  2. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُشارك ::

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    (تخيل... لا لا أحد يحب معي أن يتخيل)..!!

    أنا مستعدّ أن أتخيّل معكِ.. وليمتدّ خيالنا صاعدا إلى عنان السماء..^^
    لكن على شرط..!! أن تتخليّ عن هذه النظرة التشاؤمية..:giggle:
    وأن تتسلّحي بالإيمان.. والأمل والتفاؤل.. أختي الصحافيّة..

    جميل جدّا بوحكِ أختي الكريمة..
    لو لم يبهت جماله     اليأس .. وتعلوه مسحة التشاؤم..
    استمتعت بالقراءة لكِ أختي.. وأتمنى أن أقرأ حروفك القادمة..
    وأجدها قد لونتها.. بلون التفاؤل والأمل..
    "ويبقى الأمل"..:giggle:

    لقلبكِ.. عناقيد فرح وسعادة..
    ولروحكِ.. عبق الإيمان والتفاؤل..
    خالص تحياتي.. لك يا فاضلة..
     
    حكاية قمر معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏14 جانفي 2017 على 21:48
    #2
  3. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    يا حلوة تراك ِ بعمر الزهور والله
    فما الذي يبكيكِ وأنت تدرين أن غير الندى لا يزين الزهور
    فهيا عزيزتي اجعلي من دموعك قطرا يزينك
    و
    ابستمي لا شيء سوى لأنك أنت و لكم تستحق أنت أن تبتسمي من أجلها
    جميلتي أجدتِ المكوث هنا فابقي معنا لكن كوني متفائلة
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏14 جانفي 2017 على 21:59
    #3

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