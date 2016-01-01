يا حلوة تراك ِ بعمر الزهور والله

فما الذي يبكيكِ وأنت تدرين أن غير الندى لا يزين الزهور

فهيا عزيزتي اجعلي من دموعك قطرا يزينك

و

ابستمي لا شيء سوى لأنك أنت و لكم تستحق أنت أن تبتسمي من أجلها

جميلتي أجدتِ المكوث هنا فابقي معنا لكن كوني متفائلة ​