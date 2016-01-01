تبا للزمن... الذي فيه أعيش .. و أعيش... فقط لأنتهي في عمر العشرين كيائسة... أبدا لن أكون يوما كما أتوقع أنا... فأنا... أنتهي... وأنتهي... كيف سأنتهي...؟ أنتهي مع كل خيباتي مع كل جراحي فأنا... أنا... مع الام أبدا لا تنتهي... تخيل... لا لا أحد يحب معي أن يتخيل... أتذكر... كيف البداية كانت وأنا أبكي... أرى... أنها النهاية والأنا لا تزال تبكي... ألا يكفي... ألا يكفي... أي شيء لا يشفي... يزيد هذا كله من ضعفي... تبا لنفسي... أين قوتي...؟ أين تفائلي...؟ تبا لها تسرق كل شيء مني... لا تضعفي لا تضعفي ليس الان ... عودي معي إلى بيتنا... أين سنترك أحلاما تعبنا كي تكبر ... ومع هذا اليأس هي تختفي... أين بي ...تجرين جسدي ... و. تتركين أشياءا ثمينة تهمني... بعد كفاح طويل لا يمكن أن أتخلى... لكن... شاءت نفسي بعيدة عن كل شيء أن أبقى... ومع كل ضعفي أعيش ... و أعيش... لأجل لا شيء... فأنا... و. أنا... لا شيء... فقط أنا مع اسمي أبقى لا شيء...