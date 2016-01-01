من أقوال الحسن البصرى رحمه الله تعالى

السلام عليكم قرأت في تسعين موضعا من القران أن الله قدر الأرزاق وضمنها لخلقه وقرأت في موضيع واحد الشيطان يعدكم الفقر فشككنا في قول الصادق في تسعين موضعا /وصدقنا الكاذب في موضع واحد لا يؤخر الله أمرا إلا لخير /ولا ينزل عليك البلاء إلا لخير / ولا يبكيك اليوم إلا لخير / لذا لا تحزن فكل الأمور خير فلحمد لله الذى بيده الخير وهو على كل شئ قدير ثم تذكر أن سعادة الإنسان في الشكر على العطية /والصبر على البلية و الإستغفار عند الخطيئة اللهم تقبل من إخواتي وأخواتي كل ما يتمنون ولكل مسلمين يارب يا عفو با غفور يارحيم يا رحمن