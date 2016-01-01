من أقوال الحسن البصرى رحمه الله تعالى

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة نعمات, ‏14 جانفي 2017 على 17:33.

  1. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    قرأت في تسعين موضعا من القران أن الله قدر الأرزاق وضمنها لخلقه
    وقرأت في موضيع واحد
    الشيطان يعدكم الفقر
    فشككنا في قول الصادق في تسعين موضعا /وصدقنا الكاذب في موضع واحد

    لا يؤخر الله أمرا إلا لخير /ولا ينزل عليك البلاء إلا لخير / ولا يبكيك اليوم إلا لخير / لذا لا تحزن فكل الأمور خير
    فلحمد لله الذى بيده الخير وهو على كل شئ قدير ثم تذكر أن سعادة الإنسان في الشكر على العطية /والصبر على البلية و الإستغفار عند الخطيئة
    اللهم تقبل من إخواتي وأخواتي كل ما يتمنون ولكل مسلمين يارب

    يا عفو با غفور يارحيم يا رحمن
     
    نعمات, ‏14 جانفي 2017 على 17:33
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    كلمات من ذهب بارك الله فيك اختاااه
     
    الامين محمد, ‏14 جانفي 2017 على 18:42
    #2
  3. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    وفيك بارك أخى وجزاك اله كل حرف حسنة والحسنة پأضعاف أمثلها شكرا الرد الرائع ولو كان في كلمتين
     
    نعمات, ‏14 جانفي 2017 على 19:04
    #3

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