مسافر بلا حقائب

ضاق صدري والحرف على فاه عدم سأسافر في دمعتي بلا مركب سأسافر إلى ذاكرتي بلا حقائب و أعود من سفري خاليا اليدين صه أيتها الأماكن قد أسكرني حديثك صبري نفذ وكأس فاض من الحنين سأغازل وسادتي لأنام ولو قليلا قلبي زاد دقه وشوقي يختصر السنين ليت اطيافكم تنتحر داخلي ويحترق الزيزفون ويموت عبق الياسمين ليت للوقت شاطىء نرتع فيه يتوقف دق ساعتي و لدغ عقاربها اللعين ليت ليت فتحت في وجه ألف باب ليت ليت جعلت حلمي مع الشمس غاب ليت ليت طرحت ألف سؤال بلا جواب يا أيها المسافر في دمعتك سافر ولو مرة إلى مدينة الأمل هناك ظل الزيزفون ويفوح عطر الياسمين