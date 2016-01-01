الإِعلان عن إنطلاق مشروع حفظ الزّهراوين ...

بِسم الله الرّحمان الرّحِيم



السلام عليكم وَرحمة الله وَبَركاتُه

طِبتُنَّ وطَابَت أَوقاتُكُنّ



سنشرع بإِذن الله فِي مشروعنا لِحفظ سورتي البَقرة وَءَال عمران، اللّتين قَال عَنهما الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (( اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ )) يوم 22 جانفي 2017مـ الموافق لِ: 24 ربيع الثّاني 1438ه ـ سائلين الله تعالى الإِخلاص والتّوفيق والسّداد.



البرنامج سيكون أسبوعي (أي حفظ نصف حزب أسبوعيًّا) عَلى النَّحو التَّالِي:

الأحد -----> حفظ ثمن 1

الإثنين ----- حفظ ثمن 2

الثلاثاء ----- مراجعة الربع الأوّل (ثمن 1+2)

الأربعاء ----- حفظ ثمن 3

الخميس ----- حفظ ثمن 4

الجمعة ----- مراجعة الربع الثاني (الثمن 3+4)

السبت ----- مراجعة النِّصف حزب (ثمن 1+2+3+4).



وكمَا هو معلوم كُلَّما تقدمنا في الحفظ كلَّما زاد مقدار المراجعة، فسيتوزع هذا المقدار دوريا على الأيّام الخاصة بالمراجعة (الثلاثاء، الجمعة والسّبت).

إِضافة إلى مراجعة جماعية بيننا، تكون في موضوع مستقل.



وسنتطرَّق بحول الله فِي الأسبوع الحالي لأهمّ النَّصائح و التوجيهات المُعينة لإِتقان الحفظ.



أتمنّى من الأخوات الرّاغبات فِي المشاركة ترك ردٍّ يفيد بذلك.



وشُكرا لكُنّ جميعا.

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