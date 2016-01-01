بواش نجاوبكم

كاين شي عباد ولا شي نسامنعرف كيفاه يخمو تتلاقاي بيهم تقولي راكي في جلسة محاسبة يقتلوك بالأسئلة واحد مورا لاخر مي علاه يمكن عندها بحث لازم تكملوا ولا مصلحة اجتماعية ولا يمكن طبيبة نفسية ولكن الكارثة ني مصلحة ني طبيبة بل المصيبة أنو هي امرأة بطالة مش بطالة من جهة الخدمة من جهة الخدمة معندك متقول نظافة و طياب و كلشي كما يقولو كل اصبع بصنعة مي المشكل مخها بطال معندو هم غير يعرف أسرار الناس ولا يتجسس عليهم ولا ينقل الأخبار من بلاصة لبلاصة حتى الصحافة العالمية حارت فيها كفاه تحفظ و تنقل لخبار من جهة لجهة من دون كاميرا ولا حاسوب ساعات تروحي لعرس ونتي فرحانة لمة العايلة ولحباب ومن دون قصد تريحي مع وحدة من هادوا و بعد ربع ساعة تتمناي لوكان مجيتيش وما شفتيش هاد النوع -مسالخير طاطا -مسلخير كسموك -مريم ونتي -حنان -معرفة خير -مريم قوليلي مع من جيتي -وحدي علاه -والو غير نسقسي -واااااااو شحال شابة روبتك من شريتيها -جات لي كادو -شكون عطاهالك وهنا نحس بلي الدم بدا يغلي -يما شراتها لي -مين شراتها حبيت نجيب وحدة و ندير روحي مسمعت -مريم قوليلي شعري راه شباب -إاااااايه -و المايكاب -إااااااايه -علابالك راني مخطوبة -أيا بالبركة ربي يهنيك -مسقسيتينيش شكون ربي يهنيك وخلاص علاه نسقسي -أوووو نسيت شكون هاد المحظوظ -عميروش وليد السيد دحدوح هداك اللي عندو عامين فلترنجي لوكان تشوفي وحد الطوموبيل عندو تهبل و عندو تاني أبارتمون شاااابة و شوفي هو اللي شرالي هاد السلسلة علابالي عميروش يموت فيا￼ و وووووووووووووووووووووووو......... -مالك ساكتة ياحفيظ ليكون حسدتيني لا متخافيش حنونة نحسدك على لسانك طويل ولا واش -نو حنونة بالعكس فرحت لك بزاف -مريومة شوفي هاديك اللي لابسة روبة كحلا -شكون -هديك السمينة -حرام عليك ياخي خليقة ربي مشفتهاش -هديك اللي شعرها طاير كالربعة تاع صباح -آااااه شفتها -علابالك هديك سرقت مليار من راجلها و ضربت مارت وليدها و. و. و. و. و. و. و. و. و. و. و قالولك تاني دير سحور فهاد الوقت جاتني فكرة جنونية -صراحة حنان هادي معلمة تاعي منك بالصح -إيه راني نتعلم عندها السحور هربت حنان و خرجت من العرس الحمدلله مقالتهومش واش قلت راني غير نخرط حبيت نخوفها وخافت وهربت هادي قصة افتراضية تحكي على ناس سامطين نتلاقاو بيهم تريح معاهم تندم ربي يهديهم المشكل نتاعهم لازم يهدروا في أي حاجة المهم هداك اللسان ميريحش بالاك خايفين يصيبهم مرض البكم هادو الواحد لازم يفيتيهم إلا راك عاقل خليك عاقل ومتقف وناس كما هادوا ميخالطهم غير زيهم سلام