بواش نجاوبكم

السلام عليكماختي موضوع شيق ومتشعبالهدرة على الناس وعسان الناس خاصة من طرف النساء سببو شيء واحد هو الفراغ ،المرا تضال تتفرج في المسلسلات التركيه ولا عندها النت قاعدة تكمل فالحلقة يجيو ولادها من القراية العشيا تحطلهم اللمجة ،وتطلقهم يلعبو برا برا برا يا ربي برا ما هيش شايفتهم لا يكسرو لا يلعبو لا ماتو،تهدر في التلفون ساعات وساعات تنبش على الحاشي والراشي (عندها الوقت)..........بصح لو كانت تشد النت وتقرا كيفية تربية الاولاد تقرا كيفاه تغذي ولادك تغذية صحية رآها تضال مشغولة معندهاش الوقت. تتفرج غير الحصص المفيدة على التلفزيونتعس ولادها تقريهم. تطور في ذاتهارآه المجتمع الجزائري ازدهر وتطورالله يهدينا وإياهم .....امينحلم كبير