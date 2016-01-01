بواش نجاوبكم

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة sanaya, ‏14 جانفي 2017 على 19:39.

  1. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    كاين شي عباد
    ولا شي نسا:sneaky:منعرف كيفاه يخمو:rolleyes:
    تتلاقاي بيهم
    تقولي راكي في جلسة محاسبة:devilish:
    يقتلوك بالأسئلة
    واحد مورا لاخر:mad:
    مي علاه :unsure:
    يمكن عندها بحث لازم تكملوا:unsure:
    ولا مصلحة اجتماعية:unsure:
    ولا يمكن طبيبة نفسية:unsure:
    ولكن الكارثةo_O
    ني مصلحة ني طبيبة:rolleyes:
    بل المصيبة أنو هي امرأة بطالةo_O
    مش بطالة من جهة الخدمة(y)
    من جهة الخدمة معندك متقول(y)(y)(y)(y)(y)
    نظافة و طياب و كلشي(y)
    كما يقولو كل اصبع بصنعة
    (y)(y)(y)(y)(y)
    مي المشكل مخها بطال (y)(y)(y)
    معندو هم غير يعرف أسرار الناس:mad:
    ولا يتجسس عليهم :mad:
    ولا ينقل الأخبار من بلاصة لبلاصة:mad:
    حتى الصحافة العالمية حارت فيها:eek:
    كفاه تحفظ و تنقل لخبار من جهة لجهة من دون كاميرا ولا حاسوب:unsure::unsure::unsure:
    ساعات تروحي لعرس ونتي فرحانة:D
    لمة العايلة ولحباب ومن دون قصد تريحي مع وحدة من هادوا :(
    و بعد ربع ساعة تتمناي لوكان مجيتيش وما شفتيش هاد النوع:mad::mad::mad:

    -مسالخير طاطا
    -مسلخير كسموك
    -مريم ونتي
    -حنان
    -معرفة خير
    -مريم قوليلي مع من جيتي
    -وحدي علاه
    -والو غير نسقسي
    -واااااااو شحال شابة روبتك من شريتيها
    -جات لي كادو
    -شكون عطاهالك
    وهنا نحس بلي الدم بدا يغلي:cautious::mad::mad:
    -يما شراتها لي
    -مين شراتها حبيت نجيب وحدة
    :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
    و ندير روحي مسمعت
    -مريم قوليلي شعري راه شباب
    -:cautious:إاااااايه
    -و المايكاب
    -إااااااايه:cautious:
    -علابالك راني مخطوبة
    -أيا بالبركة ربي يهنيك
    -مسقسيتينيش شكون
    ربي يهنيك وخلاص علاه نسقسي:mad:
    -أوووو نسيت شكون هاد المحظوظ
    -عميروش وليد السيد دحدوح
    هداك اللي عندو عامين فلترنجي لوكان تشوفي وحد الطوموبيل عندو تهبل
    و عندو تاني أبارتمون شاااابة
    و شوفي هو اللي شرالي هاد السلسلة
    علابالي عميروش يموت فيا￼ و وووووووووووووووووووووووو.........
    -مالك ساكتة ياحفيظ ليكون حسدتيني :cautious::cautious:
    لا متخافيش حنونة نحسدك على لسانك طويل ولا واش:mad:
    -نو حنونة بالعكس فرحت لك بزاف

    -مريومة شوفي هاديك اللي لابسة روبة كحلا
    -شكون
    -هديك السمينة
    -حرام عليك ياخي خليقة ربي
    مشفتهاش
    -هديك اللي شعرها طاير كالربعة تاع صباح
    -آااااه شفتها
    -علابالك هديك سرقت مليار من راجلها
    و ضربت مارت وليدها و. و. و. و. و. و. و. و. و. و.
    و قالولك تاني دير سحور:eek:
    :LOL:فهاد الوقت جاتني فكرة جنونية
    -صراحة حنان هادي معلمة تاعي
    :eek::eek:
    منك بالصح
    -إيه راني نتعلم عندها السحور
    هربت حنان و خرجت من العرس
    الحمدلله مقالتهومش واش قلت راني غير نخرط حبيت نخوفها وخافت وهربت


    هادي قصة افتراضية تحكي على ناس سامطين نتلاقاو بيهم:(
    تريح معاهم تندم ربي يهديهم :rolleyes:
    المشكل نتاعهم لازم يهدروا في أي حاجة
    المهم هداك اللسان ميريحش
    بالاك خايفين يصيبهم مرض البكم :rolleyes:
    هادو الواحد لازم يفيتيهم
    إلا راك عاقل خليك عاقل ومتقف وناس كما هادوا ميخالطهم غير زيهم
    سلام(y)
     
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    sanaya, ‏14 جانفي 2017 على 19:39
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم
    اختي موضوع شيق ومتشعب
    الهدرة على الناس وعسان الناس خاصة من طرف النساء سببو شيء واحد هو الفراغ ،المرا تضال تتفرج في المسلسلات التركيه ولا عندها النت قاعدة تكمل فالحلقة يجيو ولادها من القراية العشيا تحطلهم اللمجة ،وتطلقهم يلعبو برا برا برا يا ربي برا ما هيش شايفتهم لا يكسرو لا يلعبو لا ماتو،تهدر في التلفون ساعات وساعات تنبش على الحاشي والراشي (عندها الوقت).
    .....
    ....
    بصح لو كانت تشد النت وتقرا كيفية تربية الاولاد تقرا كيفاه تغذي ولادك تغذية صحية رآها تضال مشغولة معندهاش الوقت. تتفرج غير الحصص المفيدة على التلفزيون
    تعس ولادها تقريهم. تطور في ذاتها
    رآه المجتمع الجزائري ازدهر وتطور
    الله يهدينا وإياهم .....امين
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏16 جانفي 2017 على 14:28
    #2
  3. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة مريومة عجبني موضوعك بزاف
    صح كاين عباد تحسبهم محقق كونان هههههه
    كاين حوايج انت ماتشوفيهمش في روحك هوما
    يشوفهم فيك واذا سمعمو كاش قصة صرات
    ايزيدو يدوزنوها مليح باش يوصلوهالك ههههههه
    واش نقولك ربي يهديهم
     
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    عبير الغرام, ‏16 جانفي 2017 على 14:40
    #3
  4. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    أخي أولا شكرا على المرور
    تانيا مشكلتنا هو الفراغ الفكري
    يعني يمكن الوحدة تكون قارية ودير هاك علاه
    علاخاتر عندنا نورمال
    و نحطوا كل التفكير نتاعنا في الناس لأنو والفنا هاك مي لازم التغيير
    أخي ليس السبب وحده هو مشاهدة المسلسلات
    لأنو فيه من تبع المسلسلات للترفيه لا أكثر
    و لكن السبب الأول انعدام الأهداف في الحياة
    و طبعا اللي عيش في حلقة فارغة
    اللي يديرو اليوم يديرو صباح راح يجبد في أسرار الناس
    و حقا قد قمت بإثراء موضوعي بملاحظتك
    فألف شكر لك أخي
    سلام
     
    sanaya, ‏16 جانفي 2017 على 14:55
    #4
  5. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
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    272
    الإعجابات المتلقاة:
    539
    نقاط الجوائز:
    31
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    أنثى
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    الجزائر
    وي عندك الحق عبورة
    صحافيات من الدرجة الأولى
    مع التلفيق في الأحداث
    ربي يهديهم
    أسعدني تواجدك عبورة
    شكرا
     
    sanaya, ‏16 جانفي 2017 على 14:57
    #5

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