سلالام ... كاين لي يقول: "اضحك متخليهاش في قلبك" , بصح حبيت نسيي نضحك مقدرتش (شهية الضحك مكانش).. مي "هنا" وتسبقها ب "أ" تولي "أهنا" وهذا باش متتبحرلكش الطريق وتروح لجهة خلاف , خاطر "أهنا" "فرغ واش كاين في قلبك" , تلقى لي يقرى كل حرف مكتوب ويشكل ... اااه بالدرجة تولي إيييييييه ... كي تعيا تعجز تهدر وتطلقها إيييييه .. علابلكم علاش كاين ناس ما تبغيش تفرغ قلبها لحتى واحد ..؟ منيش نسقسي باش تجاوبوني .. علابلي علاش.. إيييييه... خاطر تروح تبدا تهدر لعبد ربي لي فقلبك تبانلوا ساهلة ويحكمها بكلمة "انسى" ديراكت , ويا ريت يحبسوا غير مع كلمة انسى ويقصوا الكلام تبان لهم معقد.. ويزيدوا يقتلوك بكلمة لازمك ترقي .. مي صا فا با .. لا.. رانا نفرغوا قلوبنا باش نرتاحوا ونقدروا نكملوا غدوا إن شاء الله وحنا لاباس.. هذي وحدة علاش كاين لي ميحبش يفرغ قلبوا لانسان.. الثانية علاش... نقولك علاش.. تلقى واحد مريح معاك وكيشوفوك ماشي فحالك .. واش يقولك؟ يقولك: واش بيك متبانش لباس خلاص؟ كي ترجعلوا أنت : راني نخمم برك ومشاكل شوية ياكله قلبه عليك فالاول ويقولك : احكي "فرغ واش فقلبك" وانت علابلك مكنش لي يسمعلك وتقوله : خليها على ربي أوااه لازم تحكي يلحوا عليييك حتى تبدا أنت باسم الله ....................................................... وقبل ما تكمل.. يقطعوك , وكيفاه يقطعوك؟ باش يقولولك :"الشكوى لربي" , ويجيوا رايحين كي علابلك الشكوى لربي علاه تحوس يحكولك .. ديجا هذي ماشي شكوة لي فقلبك راه يخرج بالهدرة باش ترتاح .. الثالثة: أنا فرغت قلبي للورقة , وهذا المنتدى تان لقيت فيه ورقة كي شغل ورقة مهم راني فرغت "أهنا" ماشي "هنا"