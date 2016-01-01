أهنا...

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏14 جانفي 2017 على 19:41.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    119
    الإعجابات المتلقاة:
    163
    نقاط الجوائز:
    9
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    سلالام ... كاين لي يقول: "اضحك متخليهاش في قلبك" :D , بصح حبيت نسيي نضحك مقدرتش (شهية الضحك مكانش)..

    مي "هنا" وتسبقها ب "أ" تولي "أهنا" وهذا باش متتبحرلكش الطريق وتروح لجهة خلاف ;) , خاطر "أهنا" "فرغ واش كاين في قلبك" ,

    تلقى لي يقرى كل حرف مكتوب ويشكل (y)...

    اااه بالدرجة تولي إيييييييه ...

    كي تعيا تعجز تهدر وتطلقها إيييييه ..

    علابلكم علاش كاين ناس ما تبغيش تفرغ قلبها لحتى واحد ..؟

    منيش نسقسي باش تجاوبوني .. علابلي علاش..

    إيييييه...

    خاطر تروح تبدا تهدر لعبد ربي لي فقلبك تبانلوا ساهلة ويحكمها بكلمة "انسى" ديراكت , ويا ريت يحبسوا غير مع كلمة انسى ويقصوا الكلام


    تبان لهم معقد.. ويزيدوا يقتلوك بكلمة لازمك ترقي .. :confused:

    مي صا فا با .. لا..

    رانا نفرغوا قلوبنا باش نرتاحوا ونقدروا نكملوا غدوا إن شاء الله وحنا لاباس..

    هذي وحدة علاش كاين لي ميحبش يفرغ قلبوا لانسان..(y)


    الثانية علاش... نقولك علاش..

    تلقى واحد مريح معاك وكيشوفوك ماشي فحالك .. واش يقولك؟

    يقولك: واش بيك متبانش لباس خلاص؟

    كي ترجعلوا أنت : راني نخمم برك ومشاكل شوية

    ياكله قلبه عليك فالاول ويقولك : احكي "فرغ واش فقلبك"

    وانت علابلك مكنش لي يسمعلك وتقوله : خليها على ربي

    أوااه لازم تحكي يلحوا عليييك حتى تبدا أنت باسم الله .......................................................

    وقبل ما تكمل.. يقطعوك , وكيفاه يقطعوك؟ باش يقولولك :"الشكوى لربي" , ويجيوا رايحين :sick:


    كي علابلك الشكوى لربي علاه تحوس يحكولك .. ديجا هذي ماشي شكوة لي فقلبك راه يخرج بالهدرة باش ترتاح ..


    الثالثة: أنا فرغت قلبي للورقة , وهذا المنتدى تان لقيت فيه ورقة كي شغل ورقة:p مهم راني فرغت "أهنا" ماشي "هنا" (y);)
     
    نعمات و الامين محمد معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏14 جانفي 2017 على 19:41
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    2,989
    الإعجابات المتلقاة:
    9,441
    نقاط الجوائز:
    111
    الإقامة:
    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    تم الااعتماد
    فعلا نوافقك فرغ واش كاين في قلبك
    باش ترتاح
    يجي واحد يقول ليك الشكوى لغير الله مذلة
    حتى باش اديفولي ما قبلوهاش
    يعني خلي عرق يطرطق ليك ما يهمش
    ربي يهدي واخلاص
     
    الامين محمد, ‏14 جانفي 2017 على 20:46
    #2
  3. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,754
    الإعجابات المتلقاة:
    3,048
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    السلام
    يعطك الصحة كلمك كامل صح وهدرتهم تزيد ما تنقص عجب وهي حقيقة الشكوى لله عزوجل بصح ربي قال وشاور الصالحين ربي يهدينا
     
    نعمات, ‏14 جانفي 2017 على 20:58
    #3
  4. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,288
    الإعجابات المتلقاة:
    3,298
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    نسكن في دوارنا.كوكب زمرد
    عندك الصح حبوبة
    بصح مرات كي تفرغي واش كاين في قلبك :Love: واش لازم نديرو يبدا مرحلة النسيان ;) باش نقدرو نخمو في المراحل الجاية :cry::cry:
    مكانش لي يحس كما الانسان يحس بروحه ..يعني انا كون نحكي الحاجة لي غامتلي قلبي واش تقوليلي انسي ..ولا تجيك حاجة متستاهلش :unsure: صعيبة علابالكي :censored: بصح لازم ننساو باش نعيشو ..باش منمرضوش و نبقو ننغمو كي نتفكرو :(:( نقول نسو باش متحسوش داك الاحساس لي نحس بيه قلبك يوجعك والله تعشي مرض و طبا :(:(:( /شحال قلت احساس من خطرة هع هع هع / :(
    اي اي اي اي اي كون نفرغ واش كاين في قلبي :(:(:(:(
    اهم حاجة تعلمتها متخميش في لي فات و لي ضرك نسيه ;) ......و احسن حاجة تجي تكتبي هنا كي تكملي تفرغي الغمة و الهم هداك كلي قلعتيه من عقلك :p
     
    فيتامين سي, ‏14 جانفي 2017 على 21:29
    #4

مشاركة هذه الصفحة