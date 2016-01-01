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فعلا نوافقك فرغ واش كاين في قلبك

باش ترتاح

يجي واحد يقول ليك الشكوى لغير الله مذلة

حتى باش اديفولي ما قبلوهاش

يعني خلي عرق يطرطق ليك ما يهمش

ربي يهدي واخلاص