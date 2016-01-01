حل تمرين 1 و 2 صفحة 34 فيزياء السنةالأولى متوسط (الجيل الثاني)

التمرين 1 الصحة 34 : تتميز الاجسام الصلبة بشكل ثابت و حجم ثابت لا يتغير عند نقلها كما يمكن مسكها باليد او باي اداة مسك بينما لا يمكن فعل ذلك مع .السوائل و الغازات الاجسام الصلبة قد تكون قابلة للكسر او لينة او غير متماسكة ولكنها غير قابلة للانضغاط . التمرين 2 الصفحة 34 : الجسم المادي هو كل جسم يشغل حيزا اي له كتلة و له حجم و يتكون حبيبات صغير لا ترى بالعين المجردة و يمكن للجسم المادي في الشروط العادية ( من الضغط و درجة الحرارة ) ان يتواجد في .... من احدى .... . عند .... يتحول الجسم المادي من الحالة .... الى الحالة .... . عند ارتفاع درجة الحرارة مثلا تتباعد .... في الجسم المادي .... عن بعضها البعض و تصبح مضطربة و تتحرك في كل الاتجاهات و .... الجسم المادي عندئذ خصائص .... حيث .... في .... .