حل تمرين 1 و 2 صفحة 34 فيزياء السنةالأولى متوسط (الجيل الثاني)

الموضوع في 'منتدى سنة أولى متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏14 جانفي 2017 على 19:50.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    التمرين 1 الصحة 34 :

    تتميز الاجسام الصلبة بشكل ثابت و حجم ثابت لا يتغير عند نقلها
    كما يمكن مسكها باليد او باي اداة مسك بينما لا يمكن فعل ذلك مع .السوائل و الغازات
    الاجسام الصلبة قد تكون قابلة للكسر او لينة او غير متماسكة ولكنها غير قابلة للانضغاط .

    التمرين 2 الصفحة 34 :
    الجسم المادي هو كل جسم يشغل حيزا اي له كتلة و له حجم و يتكون حبيبات صغير لا ترى بالعين المجردة و يمكن للجسم المادي في الشروط العادية ( من الضغط و درجة الحرارة ) ان يتواجد في .... من احدى .... .
    عند .... يتحول الجسم المادي من الحالة .... الى الحالة .... .
    عند ارتفاع درجة الحرارة مثلا تتباعد .... في الجسم المادي .... عن بعضها البعض و تصبح مضطربة و تتحرك في كل الاتجاهات و .... الجسم المادي عندئذ خصائص .... حيث .... في .... .
     
    الفتى المغامر, ‏14 جانفي 2017 على 19:50
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