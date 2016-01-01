تحذيرات نت خطورة التبذير على الحياة الزوجية

يا زوجتي لا تسرفي لئلا اصرفك مبذرة كلمة مخيفة مرعبة اشبه بانفجار او سلاح دمار او بركان داخل البيت وعلى راس الاسرة من هي المبذرة؟ وكيف تعيش؟ وماذا عن زوجها واثار سلوكها في الاسرة يختلف الوضع في موضوع المراة المبذرة من طبقة لاخرى فالمراة التي تنتمي الى طبقة ثرية يكون موضوع التبذير بالنسبة اليها عاديا وروتينيا لكونها نشات على الانفاق بلا حساب او خوف . تبدا المشكلة مع امراة من هذا النوع عندما تقترن برجل غير ميسور او ليس من طبقتها ولا يستطيع ان يحد من اسرافها في الصرف كما اعتادت كل حياتها فيصطدم الطرفان بواقع مرير خصوصا عندما تحاول هي ان تتنازل قليلا وتفشل لان تنازلها لا يدوم طويلا لكي تعود الى ما ربيت عليه ويلجا الرجل هنا اما الى الانفصال واما الى الزواج باخرى من مستواه المادي سعيا الى حياة عادية بهدف التوافق مع نفسه . هناك المبذرة بسبب الغيرة التي تاكلها واكثر الاحيان تكون هذه الغيرة من صديقة او زميلة عمل او ربما جارة فتنكب هذه الحسود على شراء ما تراه عند من تغار منها فتلذر بلا حساب ولا رقيب وهناك المراة الشرهة في الشراء ويكون هذا مرض نفسي لذلك يجب انتستشير طبيب نفسي ليساعدها على الخروج من ازمتها او حالتها هذه ان الفوضى في التبذير عند المراة لها نتائج سلبية كثيرة تلقى بوزرها على عاتق الزوج وتزيد من اعبائه فلا يعود يرى مخرجا لنفسه الا الانفصال عن زوجته .