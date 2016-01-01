ماشطة ابنة فرعون لم يحفظ التاريخ أسمها بل حفظ فعلها .. كانت تمشط شعر بنت فرعون فسقط المشط من يدها وعندما إنحنت لتلتقطه قالت بسم الله فقالت بنت فرعون أبي ؟؟ قالت الماشطة لا بل ربي وربك ورب أبيك . فذهبت البنت وأخبرت أبيها بذلك فنادى فرعون الماشطة وسألها من ربك ؟؟ فقالت ربي وربك هو الله . فأمر فرعون بغلي الزيت بقدر كبير وإحضار أولادها الثلاثة وأبنها الرضيع بينهم وهي.. فبدأ بأكبر أولادها وحملوه الحرس ووضعوه فوق الزيت المغلي وقال لها فرعون من ربك فقالت ربي وربك هو الله .. فألقي بولدها الاول حتى طافت عظامه فوق الزيت .. فجيئ بالولد الثاني وسألها من ربك قالت ربي وربك هو الله ..فألقي ولدها الثاني حتى طافت عظامه .. فجيئ بأبنها الرضيع وحملوه ووضعوه فوق الزيت وكانت الماشطة تحبه كثرا فسألها فرعون من هو ربك؟؟؟ فسكتت وحن قلبها وشفق على إبنها فأوحى الله للرضيع أن يتكلم ولم تسمعه إلا هي وقال لاتخافي ياأماه وقولي ربي وربك هو الله فأنتي تقولين الحق .. فنطقت الماشطة وقالت بكل عزيمة ربي وربك هو الله .. فألقي الرضيع وطافت عظامه ثم أخذوها الحرس وألقوها بالزيت كأولادها وماتوا جميعاً ثم حملت عظامهم ورميت بوادي .. عندما أسري بالرسول صل الله عليه وسلم وكان مع جبريل عليه السلام مروا فوق ذلك الوادي فأشتم الرسول صل الله عليه وسلم رائحة طيبة كالعنبر فسأل جبريل ماهذه الرائحة ما أطيبها .. فقال جبريل تلك رائحة ماشطة فرعون وأولادها .