فيروسات الحياة الزوجيه

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏14 جانفي 2017 على 22:32.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    الفيروس الأول :
    الغيرة تصنيفه : فتاك
    أسبابه :
    الرغبة بالامتلاك
    الشك بالشريك الآخر
    الافتقاد إلى الصراحة

    طريقه العلاج:

    احترام حرية وخصوصية الشريك الآخر
    الصراحة التامة والمناقشة الهادئة الموضوعية
    الابتعاد عن الاختلاط قدر الامكان

    الفيروس الثانى :
    الكذب تصنيفه : قاتل
    أسبابه :
    الخوف
    التقصير
    الهروب وعدم المواجهة

    طريقه العلاج:

    تجاوز الأخطاء البسيطة للشريكين
    معرفه الوجبات والمسؤوليات لكليهما
    الاعتراف بالأخطاء ببساطه حين حدوثها

    الفيروس الثالث :
    العنف تصنيفه : خطير جدا
    أسبابه :
    العناد والتحدي والجدال الاستفزازي
    ضعف الشريك الآخر وعدم التكافؤ
    بعض الفيروسات في هذا الموضوع

    طريقه العلاج :

    الصبر.المسايرة .التسامح.القناعة
    العطف والحميمة في العلاقة الزوجية
    الصدق والصراحة في كل الأحوال

    الفيروس الرابع :
    تدخل الأهل تصنيفه : خطير جدا
    أسبابه :
    تسرب المشاكل الشخصية خارج المنزل
    كثره الزيارات للأهل واطلاعهم على تفاصيل خاصة وبدون مبرر

    طريقه العلاج:

    المحافظة على سريه وخصوصية العلاقة الزوجية والاعتدال في الزيارات والاهتمام في شوؤن المنزل والعائلة أولا

    الفيروس الخامس :
    الانانيه تصنيفه : خطير
    أسبابه :
    حب الذات
    عدم الشعور بالمسؤولية

    طريقه العلاج:

    احترام حاجات ورغبات الطرف الآخر
    المشاركة بين الطرفين في السراء والضراء

    الفيروس السادس :
    البخل تصنيفه : خطير
    أسبابه :
    طبع سيء وصفه منفره

    طريقه العلاج :
    الحمد والشكر على عطاء الله والتمتع بالرزق الحلال واليقين بان الموت قريب دائما

    الفيروس السابع :
    الملل تصنيفه : خطير
    أسبابه :
    روتين الحياة
    الافتقار إلى التجديد في الأمور اليومية
    الفراغ

    طريقه العلاج :

    السعي إلى التجديد حتى في ابسط الأمور
    قليل من التغير وخلع ثوب المثالية قد يفيد
    ملا الفراغ بأشياء مفيدة وأفكار متجددة

    الفيروس الثامن :
    الكسل تصنيفه : خطير
    أسبابه :
    منشأ ذاتي
    الاتكاليه

    طريقه العلاج :

    تنظيم الحياة اليومين
    الاعتماد على الذات قدر الامكان
    الإحساس بالمسؤلية
     
    وردة فواحة, ‏14 جانفي 2017 على 22:32
    #1
  2. Lila 22

    Lila 22 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 ديسمبر 2015
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    13
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    أنثى
    السلام عليكم
    موضوعكي جد هام !!! وهو عبارة عن تنبيه لكل زوجين حتى لايتركوا مجالا لهذه الفيروسات كما قلتي تدخل في علاقتهم لتفسدها،
    لكن كل النقاط التي ذكرتيها أوافقك عليها إلا النقطة الرابعة :الأهل هم الأساس ياأختي ،حقاً لايحب إخبارهم بكل صغيرة وكبيرة لتجنب المشاكل ،لكن زيارتهم واجبة والإحسان إليهم أيضاً واجب ،هدا رأيي وفقط
    شكرًا لكي
     
    Lila 22, ‏14 جانفي 2017 على 22:45
    #2

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