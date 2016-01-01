فيروسات الحياة الزوجيه

الفيروس الأول : الغيرة تصنيفه : فتاك أسبابه : الرغبة بالامتلاك الشك بالشريك الآخر الافتقاد إلى الصراحة طريقه العلاج: احترام حرية وخصوصية الشريك الآخر الصراحة التامة والمناقشة الهادئة الموضوعية الابتعاد عن الاختلاط قدر الامكان الفيروس الثانى : الكذب تصنيفه : قاتل أسبابه : الخوف التقصير الهروب وعدم المواجهة طريقه العلاج: تجاوز الأخطاء البسيطة للشريكين معرفه الوجبات والمسؤوليات لكليهما الاعتراف بالأخطاء ببساطه حين حدوثها الفيروس الثالث : العنف تصنيفه : خطير جدا أسبابه : العناد والتحدي والجدال الاستفزازي ضعف الشريك الآخر وعدم التكافؤ بعض الفيروسات في هذا الموضوع طريقه العلاج : الصبر.المسايرة .التسامح.القناعة العطف والحميمة في العلاقة الزوجية الصدق والصراحة في كل الأحوال الفيروس الرابع : تدخل الأهل تصنيفه : خطير جدا أسبابه : تسرب المشاكل الشخصية خارج المنزل كثره الزيارات للأهل واطلاعهم على تفاصيل خاصة وبدون مبرر طريقه العلاج: المحافظة على سريه وخصوصية العلاقة الزوجية والاعتدال في الزيارات والاهتمام في شوؤن المنزل والعائلة أولا الفيروس الخامس : الانانيه تصنيفه : خطير أسبابه : حب الذات عدم الشعور بالمسؤولية طريقه العلاج: احترام حاجات ورغبات الطرف الآخر المشاركة بين الطرفين في السراء والضراء الفيروس السادس : البخل تصنيفه : خطير أسبابه : طبع سيء وصفه منفره طريقه العلاج : الحمد والشكر على عطاء الله والتمتع بالرزق الحلال واليقين بان الموت قريب دائما الفيروس السابع : الملل تصنيفه : خطير أسبابه : روتين الحياة الافتقار إلى التجديد في الأمور اليومية الفراغ طريقه العلاج : السعي إلى التجديد حتى في ابسط الأمور قليل من التغير وخلع ثوب المثالية قد يفيد ملا الفراغ بأشياء مفيدة وأفكار متجددة الفيروس الثامن : الكسل تصنيفه : خطير أسبابه : منشأ ذاتي الاتكاليه طريقه العلاج : تنظيم الحياة اليومين الاعتماد على الذات قدر الامكان الإحساس بالمسؤلية