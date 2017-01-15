تخفيض مميز على الهاتف القوي Oukitel U15S بسعر 120 دولار فقط

الموضوع في 'منتدى أجهزة الهاتف المحمول' نشر بواسطة M-MAX, ‏14 جانفي 2017 على 22:34.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    اعلنت شركة Oukitel انها ستبدء مهرجان تخفيض لهاتفها الجديد

    Oukitel U15S

    [​IMG]



    وخلال فترة التخفيض سيكون السعر 120 دولار فقط بدلآ عن السعر الاصلي 160$

    العرض سيكون على موقع التسوق Bangood

    من 16 من الشهر الحالي حتى 23 من هذا الشهر

    رابط العرض

    Bangood

    الهاتف يحمل مواصفات قوية جدا

    شاشة Full hd بحجم 5.5 انش

    ذاكرة عشوائية بحجم 4 غيغا بايت

    ذاكرة داخلية بحجم 32 غيغا بايت

    هيكل مصنوع من الالمنيوم

    وجود حساس للبصمة

    الهاتف قوي جدآ ويستحق الشراء ...

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    M-MAX, ‏14 جانفي 2017 على 22:34
    #1

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