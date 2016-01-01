السلم عليكن ورحمة الله وبركاته مربى البرتقال الكتير من الناس يهربو منو وانا كنت وحدة منهم نخاف ما يصلحليش لكن بادن الله بهده الوصفة اكيدة ومضمونة من عند اختكن في الله التي تقدملكم كل شئ مجرب ومضمون بادن الله المقادير : 500غ برتقال ما تخافيش اختي استعملي ولو الحامض اللي ما فيهش كمية سوائل كتيرة من داخل - 650غ سكر - عصير حبة قارص 1لتر ماء من المفضل سعيدة -قشور وعلف حبة تفاح ديريهم داخل شاش التحضير : المربى يمر على عدة مراحل -اليوم الاول : قشري البرتقال تاعك مليح ونزعيلو القشرة البضاء و انزعي ايضا البدور باش ما يجيكش مر مليح قصيح الى قطع إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. حطي عليه لتر ماء إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. غطيه وخليه 24 ساعة في الثلاجة بعدما تجبديه تلقايه هكدا إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. حطيه في قدرة تقيلة لما يهز الغلية احسبي 20 دقيقة وطفي يصبح هكدا إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. زيدي غطيه وحطيه في الثلاجة لمدة 24 ساعة اخرى عندما تجبديه تلقايه إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. وصلنا للاخير حطيه الان في قدرة تقيبة ومعاه السكر وقشور التفاح عصير اليمون والحبة تاعو ايضا على نار دليلة الى متوسطة حتى يختار شوية حركيه مرتين فقط في الدقاءق الاولى باش ما يبقاش السكر في القاع تاع القدرة عندما تلقاي السيرو تاعو خاتر وهو سخون حطيه في بلارات زجاج وقفلي مباشرة لانو هده الطريقة تخليه يقعدلك مدة اطول بدون ما يفسد بادن الله وهد ا شكلو النهائي والحمد لله جا اممممممممممممممممممم رائع وهدا راهو وقت البرتقال الكمية هادي دارتلي تقريبلا 1 كغ من المربى إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. نتمنى يعجبكم وتجربوه صح يدي القليل من الصبر لكنو رائع دعوة منكن تكفيني وتشجعني باش نستمر في وضع الجديد انتظرنني في موضوع جديد والى اللقاء