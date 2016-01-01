وصايا للبنات قبل الزواج

السلام عليكم هده الوصايا بالغة الأهمية ومجربة من نساء دات خبرات في الحياة الزوجية جئت بها اليوم للتنبيه لها قبل الزواج حتى لاتسقطن في الخطأ والملل والكره والمشاكل مع الزوج في المستقبل إن شاء الله ! أولا: لا تقللي من قيمتك وتقولين له بعد الكلمات ،كما تفعل بعد النساء : أنت كل شيئ في حياتي ،أو أخاف أن تتزوج علي، بل عوضيها ب الله يخليك ليا ،أو شكرًا يا عزيزي، ثانيا : إياكي وإنتقاد مظهرك أمامه كأن تقولي: أنظر إلى لون شعري لم يعجبني أوبطني ظاهرة... أو تنتقدين أي عضو من جسمك فهدا خطأ فأحرصي أن يرى منكي إلا ماهو جميل . ثالثا: إحذري أن تظهرين أي كره إتجاه أي شخص آخر أمامه كأن تقولين فلان أكرهها إلخ..... لأنه سيأخذ صورة ليس جميلة عليكي في نظره وربما يبدأ يعاملني بالكره هو أيضاً. رابعا: لا تذكري عائلتك وملفاتها التي عشتيها في الماضي إلا بالخير ولا تحكين له أخبر عائلتك كأن تقولي: عمي صعب جدا،،ولا يحبنا،،،،،،،خالي تطلق،،،،.أمي تشاجرت مع عمتي ،،....إلى أخره ،فأتركي كل هده المشاكل ورائك لأنه سوف يحتقرك ويقلل من شأنك لو أخبرتيه بمشاكل عائلتك في الماضي، خامسا: إحترسي أن تمدحي أي إمرأة مهما كانت كبيرة أو صغيرة أمامه كأن تقولي:فلانة ماهرة في الطبخ ،أو فلانة جميلة، أو تلك التي أعرفها أنيقة ،،، فالشيطان يوسوس للإنسان وربما يجعله يفكر فيها وينساك سادسا: الثقة في النفس هي كل شيئ فلا تستسلمي له كليا حتى يقول هده بدون شخصية ولكن هناك مواقف يجب أن تفرضين نفسك فيها بلطف وتطلبين حقك لكن حتى تكوني إمرأة ناضجة في نظره في النهاية أرجوا أن أكون قد أفدتكم وشكر