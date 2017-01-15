اقوى برنامج لحفظ الفيديو مجانا

السلام عليكم .. اليوم حبيت اطرلكم حل مشكلة كيفية حفظ مقاطع فيديو بكل سهولة ؟؟ كثير من الاشخاص تعجب بفيديو و تريد تحميله و لكن مع الاسف لا تعرف كيفية تنزيله على الجوال.. لكن مع برنامج Vidmate الحل الامثل لتحميل اي فيديو على الموبايل و ذلك من خلال الخطوات التالية قم بتحميل برنامج فيد ميت على جوالك. يتيح لك عدة خيارات في الشاشة الرئيسية و يمكنك التحكم في البرنامج من خلال الا و هي : - منزل: يمكنك من خلالها مشاهدة اكثر الفيديوهات مشاهدة و تصنيف الفيديوهات الى قوائم. - قائمة فيديو و ذلك لعرض الفيديوهات بتصنيفات مختلفة. - اعلى: و ذلك لرؤية اعلى الفيديوهات مشاهدة. -موسيقى: و ذلك لرؤية فيديوهات التي تتعلق بالموسيقى. - فئات: و يعمل على عرض فيديوهات عن طريق فئات. - تطبيقات : مجموعة من الالعاب و التطبيقات المجانية. كيفية الحصول على الفيديوهات على الجوال : اختر الفيديو الذي تريده ثم الضغط على اشارة “⇓”و تجدها اسفل الفيديو. اختيار دقة الفيديو. اضغط على حمل لتحصل على الفيديو على الجوال بكل سهولة ... يمكنك تحميل الفيديو من اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي مثل "الفيسبوك، الانستقرام" لتتمتع في الحصول على الفيديوهات على جوالك من هنا