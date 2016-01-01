المسافة التي يُمنع فيها المرور بين يدي المصلي سُئِلَ العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين رحمـهُ اللهُ: ما هي المسافة التي يُمنع فيها المرور من بين يدي المصلي ؟ الجواب: المسافة التي يمنع فيها المرور بين يدي المصلي إن كان للمصلي سترة فما بينه وبين سترته مُحرَّمٌ لا يَحِلُّ لأحد أن يمر منه. وإن لم يكن له سترة؛ فإن كان له مصلى كسجادة يصلي عليها فإن هذه السجادة محترمة؛ فإنه لا يَحِلُّ لأحد أن يمر بين يدي المصلي فيها. وإن كان ليس له مصلى فإن المحرّم مابين قدمه وموضع سجوده، فلا يمر بينه وبين هذا الموضع. المصدر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين (13/241) كتاب السترة في الصلاة . وَقَالَ في موضع آخر رحمـهُ اللهُ تعالـى: بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسافة التي يمنع المصلي أحداً أن يمر فيها أمامه: "وأقرب الأقوال: ما بين رجليه وموضع سجوده، وذلك لأن المصلي لا يَستحِقُّ أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه ". الشرح الممتع على زاد المستقنِع (3/340). منقول.