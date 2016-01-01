مشكلة السرقة عند الطفل

الموضوع في 'منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏15 جانفي 2017 على 10:52.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    بِسْمِ اللهِ الرَحْمَانِ الرِحِيم
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    يسرق الطفل الصغير لعدة أسباب :

    1- يسرق لأنه لا يفرق بين الاستعارة والسرقة وأن مفهوم الملكية الخاصة غير واضح عنده .

    2- البعض يسرق بسبب الحرمان من أشياء تتوفر للآخرين .

    3- للانتقام من الوالدين أو لفت انتباههما .

    ماذا نصنع ؟

    1- التزام الهدوء : بدلاً من التوبيخ والتعيير حافظ على الهدوء فالموقف فرصة لأن تعلم ابنك .

    2- وعظ الطفل : بيِّن له حكم السرقة في الإسلام ، وأن الله قال في كتابه العزيز : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .. ) وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد في بيعة النساء أن لا يسرقن كما قال الله تعالى : ( ولا يسرقن .. ) . وذكِّر طفلك بمراقبة الله عز وجل . قال الله تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم .. ) وقال عز وجل : ( والله شهيد على ما تعملون ) . وقل له إن الله يراك ولو سرقت خفية بعيداً عن نظر الناس لأنه تعالى ( يعلم السر وأخفى ) .

    3- واجه الطفل : ينبغي أن تواجه الطفل بالسبب والباعث له على السرقة كأن تقول له أنا أعرف أنك أخذت الحلوى من السوق المركزي وأنت أخذتها لأنك تشعر بالحاجة إليها ولكن سرْقتها ليست الحل ، المرة القادمة إذا رغبت في شيء تحدث معي أولاً ، أنا أعرف بأنك تحب أن تكون أميناً ، وحاول أن تضع الطفل موضع الآخرين لو كنت مكان الشخص الذي سُرقت منه الحلوى كيف ستشعر ؟

    4- تشديد الجزاءات : كأن يطلب من الطفل إرجاع الشيء المسروق مع الاعتذار ، أو تعويض قيمته في حال إتلافه مع الحرمان من الامتيازات في المنزل .

    5- مراقبة الطفل وعدم إغفاله لفترات طويلة .

    والله الهادي إلى سواء الصراط .
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    وردة فواحة, ‏15 جانفي 2017 على 10:52
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