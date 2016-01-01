وصايا قدمتها الخنساء لابنتها قبل زواجها

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏15 جانفي 2017 على 10:58.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    ذه وصايا اوردتها في هذا الفضاء الخاص بالحياة الزوجية لعل وعسى ستنتفع بها كل فتاة مقبلة على الزواج او تزوجت وهي وصايا قدمتها الخنساء لابنتها قبل زواجها .

    * أي بنية ! إنك فارقت الحواء الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه إياك رقيباً ومليكاً، فكوني له أمة يكن لك عبداً وشيكاً.


    * أي بنية ! احفظي له عشر خصال يكن لك ذخراً وذكراً.

    * فأما الأولى والثانية: الصحبة له بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة.


    * وأما الثالثة والرابعة: التعهد لموقع عينيه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب الريح.


    * وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه. فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.


    * أما السابعة والثامنة: فالاحتفاظ بماله، والإرعاء على حشمه وعياله، لأن الاحتفاظ بالمال من حسن الخلال، ومراعاة الحشم والعيال من الإعظام والإجلال.


    * أما التاسعة والعاشرة: فلا تفشي له سراً، ولا تعصي له أمراً، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره.


    * ثم اتقي- مع ذلك- الفرح بين يديه إذا كان ترحاً، والاكتئاب عنده إن كان فرحاً، فإن الخصلة الأولى من التقصير، والثانية من التذكير.


    * وكوني أشد ما تكونين له إعظاماً يكن أشد ما يكون لك إكراماً.


    * وكوني أكثر ما تكونين له موافقة، يكن أطول ما يكون لك مرافقة.

    * واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك، وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت.

    منقول.
     
    عبير الغرام معجب بهذا.
    وردة فواحة, ‏15 جانفي 2017 على 10:58
    #1
  2. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله فيك اختي الكريمة
     
    عبير الغرام, ‏15 جانفي 2017 على 11:13
    #2

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