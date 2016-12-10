السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .................................................. ..... نقدم ليكم الليلة أحلى شربة بيضاء رقم 1 تعجبني بزاف علاخاطرش بنينة و سريعة و ما تشدش الوقت الطريقة في طنجرة اسكرفجي حبة بصل و ضيفي ليها مغرف سمن و شوية دجاج الي عندك و نص مغرف قهوة فلفل اكحل و عود قرفة من الأحسن و ورقة رند و الملح وقلي حوالي خمس دقائق و ضيفي الماء السخون و خليها الطيب و كي تشوفي الدجاج طاب نحيه و قطعيه قطع صغيرة وفي هذه الاثناء ضيفي للمرقة شوية دويــــدة وخليها طيب ما تديش الوقت في طيابها و من جهة حضري شوية من المرق يكون بارد و صفار حبة بيض و ضيفي له كمية لاباس بيها كثري ما تخافيش من المعدنوس مقطع رقيق علاخاطرش هو سر بنتها و زيدي عصير ليمونة و خلطي مليح ضيفي قطع الدجاج الى المرقة الي تبان ليكم لونها اسود رايحين تقولو هادي شربة سوداء ماشي بيضاء ههههههه هاداك من الفلفل اكحل برك و ضيفي خليط صفار البيض و المعدنوس و الليمون و خلطي مليح هنايا تشوفي لونها ولات بيضاء خلي تغلي شوية حاجة زوج دقايق لا أكثر و طفي النار وقبل ما تقدميها ضيفي ملعقة زيت زيتون و كاين الي يضيفو سمن و قدميها للعائلة الكريمة بالصحة و الراحة و الشفاء هنايا قدمتها مع كـــــوكة بالعجينة البرونزية .................................................. .......... ياو كيما قلت ليكم بنتها هايلة هاد الشربة إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. في أمان الله منقووووووووووووال