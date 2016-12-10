شربة بيضاء رقم 1

الموضوع في 'ركن الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏15 جانفي 2017 على 11:04.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
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    نقدم ليكم الليلة أحلى شربة بيضاء رقم 1 تعجبني بزاف علاخاطرش بنينة و سريعة و ما تشدش الوقت [​IMG]

    الطريقة

    في طنجرة اسكرفجي حبة بصل و ضيفي ليها مغرف سمن و شوية دجاج الي عندك و نص مغرف قهوة فلفل اكحل و عود قرفة من الأحسن و ورقة رند و الملح وقلي حوالي خمس دقائق و ضيفي الماء السخون و خليها الطيب

    و كي تشوفي الدجاج طاب نحيه و قطعيه قطع صغيرة وفي هذه الاثناء ضيفي للمرقة شوية دويــــدة وخليها طيب ما تديش الوقت في طيابها

    و من جهة حضري شوية من المرق يكون بارد و صفار حبة بيض و ضيفي له كمية لاباس بيها كثري ما تخافيش من المعدنوس مقطع رقيق علاخاطرش هو سر بنتها و زيدي عصير ليمونة و خلطي مليح

    ضيفي قطع الدجاج الى المرقة الي تبان ليكم لونها اسود رايحين تقولو هادي شربة سوداء ماشي بيضاء ههههههه هاداك من الفلفل اكحل برك

    و ضيفي خليط صفار البيض و المعدنوس و الليمون و خلطي مليح هنايا تشوفي لونها ولات بيضاء خلي تغلي شوية حاجة زوج دقايق لا أكثر و طفي النار

    وقبل ما تقدميها ضيفي ملعقة زيت زيتون و كاين الي يضيفو سمن و قدميها للعائلة الكريمة بالصحة و الراحة و الشفاء

    هنايا قدمتها مع كـــــوكة بالعجينة البرونزية

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    ياو كيما قلت ليكم بنتها هايلة هاد الشربة


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    في أمان الله
    منقووووووووووووال
     
    عبير الغرام معجب بهذا.
    وردة فواحة, ‏15 جانفي 2017 على 11:04
    #1
  2. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    يعطيك الصحة اختي على الشربة
     
    عبير الغرام, ‏15 جانفي 2017 على 11:10
    #2

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