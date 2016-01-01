أين انت؟؟!! أين انت........؟؟؟ لقد اشتقت لك كثيرا ً ....شوقا لايمكن وصفه بحثت عنك طويلا ً ولم اجدك.....قل لي ...أخبرني...لماذا رحلت؟؟والى اين؟؟؟تألمت كثيرأ وما زال غيابك يدميني...اشتقت لنظرات عيونك...وكلامها...اشتقت لأمل استمده من وجودك...اشتقت لحنان شخصيتك...واشتقت لكل ما فيك.....قل لي ..اخبرني......هل اختفاؤك مقصود ام هو عناد القدر؟؟!كم مرة تمنيت وجودك معي و ان تكون الى جانبي ...تشعر بي وتحبني مثلما أحبك ...حبيبي.......انتظرتك طويلاً ولن أمل الانتظار وسأظل انتظرك حتى ألقاك وأعيش معك الحياة التي أتمناها.....