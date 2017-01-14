تحميل احدث اصدار من برنامج تروكولر 2017

تم اطلاق اول اصدار لبرنامج تروكولر عام 2009 الذي قد وصل عدد التحميلات لة بعد مرور 7 ايام من نشرة علي مواقع الانترنت الي 100000 عملية تحميل ناجحة ولكنة كان يعاني من العديد من المشاكل التي ضايقت الكثير من المستخدمين مما ادي الي ان الشركة قامت بالتعديل و التطوير وصولا لاخر اصدار الذي نال اعجاب الكثير من المستخدمين حتي وصل عدد التحميلات بعدة الي 1 مليار تحميل وقد وصلت ارباح الشركة يوميا الي 30 مليون دولار امريكي يوميا ووصلت عدد المشاركات الي 5 مليون مستخدم يوميا . برنامج تروكولر الاشهر الذي يعتبر مجاني تمام كما انة متاح لجميع انظمة التشغيل كما انة بسيط وسهل التحميل و الاستخدام كما انة يمنحك الخصوصية و تستطيع من خلالة التعرف علي هوية المتصلين بك اسم المتصل و عنوانة كما يمكنك البحث عن الاصدقاء من خلالة و حجب و منع المعاكسات و حذر الاشخاص الذين يقومون يتهديدك و مضايقتك ومنعهم من الوصل اليك كما تحتوي تروكولر علي قاعدة بيانات كبيرة و ضخمة تحتوي علي اكثر 2 مليار رقم هاتف حول العالم