محاجب حارين ومانقراوش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امسية ثلجية ابعثها لأحلى ناس باللمة

بعيدا عن المواضيع النقاشية حبيت نهدر على موضوع

حبيت نعرف رايكم فييه

هذا الاسبوع كان فيه المطر والثلج بعد حالة الجفاف والحمد لله ربي يزيدنا من نعيمو

احنا عندنا الثلج الملاحظ لما تكون الاجواء الماطرة والثلجية

وانت مار تلقى ريحة البركوكس او المحاجب كامل الديور

يعملوها وكانهم

متفاهمين

عليها لانو متطلبات البرودة تستدعي

وجبة تقيلة دسمة أكيد

احنا عندنا الثلج ولما يطيح تلقى الجميع

يتفق

انو اليوم ماهوش

تاع قراية



ونفس الشيء بالنسبة للخدامين راهم يتفقوا بأنواليوم ماهوش تاع خدمة

ونحبو نبقاو في البيت

اعرف أنو احنا ماعندناش الماتريال باه نحيو الثلج

ونوفرو الظروف وياربي يغلق الحالة باه مانقراوشونفس الشيء بالنسبة للخدامين راهم يتفقوا بأنواليوم ماهوش تاع خدمةونحبو نبقاو في البيتاعرف أنو احنا ماعندناش الماتريال باه نحيو الثلجونوفرو الظروف

باه تقدر تروح تقرا وتخدم

في

البلدان الغربية

كميات الثلوج تكون بالامتار

لكن حياتهم ماشية عادية

وبما اننا من ولايات

مختلفة

شرق

وغرب

جنوب

وشمال