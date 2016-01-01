محاجب حارين ومانقراوش

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة لاريمان, ‏15 جانفي 2017 على 16:35.

  1. لاريمان

    لاريمان :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    امسية ثلجية ابعثها لأحلى ناس باللمة
    بعيدا عن المواضيع النقاشية حبيت نهدر على موضوع
    حبيت نعرف رايكم فييه
    هذا الاسبوع كان فيه المطر والثلج بعد حالة الجفاف والحمد لله ربي يزيدنا من نعيمو
    احنا عندنا الثلج الملاحظ لما تكون الاجواء الماطرة والثلجية
    وانت مار تلقى ريحة البركوكس او المحاجب كامل الديور
    يعملوها وكانهم     متفاهمين عليها لانو متطلبات البرودة تستدعي
    وجبة تقيلة دسمة أكيد
    احنا عندنا الثلج ولما يطيح تلقى الجميع     يتفق
    انو اليوم ماهوش تاع قراية وياربي يغلق الحالة باه مانقراوش:Love:
    ونفس الشيء بالنسبة للخدامين راهم يتفقوا بأنواليوم ماهوش تاع خدمة
    ونحبو نبقاو في البيت;)
    اعرف أنو احنا ماعندناش الماتريال باه نحيو الثلج
    ونوفرو الظروف     باه تقدر تروح تقرا وتخدم
    في البلدان الغربية كميات الثلوج تكون بالامتار
    لكن حياتهم ماشية عادية
    وبما اننا من ولايات     مختلفة شرق وغرب جنوب وشمال
    حبيت نعرف وشن هي الاكلة الي تعملوها لما تكون الثلوج او الامطار
    وهل عقلية مانقراوش ومنخدموش كاينة
    ولا انتوما عقلية قاورية تحبو تقراو وتخدمو في كل الظروف(y)
    والسلام



     
    لاريمان, ‏15 جانفي 2017 على 16:35
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    الله يبارك ماشاءالله على نعمة الامطار والثلوج
    دزاير شغل اوروبا
    هايل الجو هذا صح ماشو تاع قراية ههه ولاتاع خدمة تاع زاورة ومخدة ومحاجب حارين سخونين
    اليوم طيبت عدس
    ربي يدومها
    يعطيك الصحة
     
    أم ياسمينdz, ‏15 جانفي 2017 على 21:22
    #2

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