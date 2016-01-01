السلام عليكم نظرت الي النار فوجدتها تذيب الحديد ففلت النار أعظم جنود الله ثم نظرت الى الماء فوجدته يطفئ النار فقلت الماء أعظم جنود الله ثم نظرت الى السحاب فوجدته يحمل الماء فقلت السحاب أعظم جنود الله ثم نظرت الى الهواء فوجدته يسوق السحاب فقلت الهواء أعظم جنود الله ثم نظرت الى الجبال فوجدتها تعترض الهواء فقلت الجبال أعظم جنود الله ثم نظرت الى الإنسان فوجدته يقف على الجبال و ينحتها فقلت الإنسان أعظم جنود الله ثم نظرت الى ما يقعد الإنسان فوجدته النوم فقلت النوم أعظم جنود الله ثم وجدت أن ما يذهب النوم هو الهم والغم فقلت الهم والغم أعظم جنود الله ثم نظرت فوجدت أن الهم والغم محلهما القلب فقلت القلب أعظم جنود الله ووجدت هدا القلب لا يطمئن الا بذكر الله فعلمت أن أعظم جنود الله ذكر الله قال تعالى الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم / بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا تنسونا من صالح دعائكم