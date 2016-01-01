وين رانا رايحين يا عباد الله

السلام عليكم

والله قلبي تعمر وتغم وكرهت حياتي البائسة مش لانو راني فقير او مريض او ماعنديش واش نلبس لا الحمد لله في كل شيء بخير

لكن لما تشوف حاشاك شي حيوانات تمارس الزنى في حافلات النقل بالعامية نتاعنا الكواستر وتقبيل وامور يندى لها الجبين الواحد يمرض

وين راكم رايحين يا شباب الجزائر وين راكم رايحين يا بنات الجزائر الحمد لله ماكنتش انا الشاهد والحمد لله ربي ما حطنيش في مشاهد كيما هذي والا نرتكب جريمة

وين رانا رايحين ما تخافو لا رب ما تحشمو من عبد ياعباد ربي المشركين والكفار والمسيحين يحشمو يصنعو واش راهم يصنعو هذو الحيوانات اللي يعصو في السر قلنا ربي يهديهم بصح هذو واش يديرو امام خلق ربي في حافلة نتاع سفر وفي الطريق قادرة تروح السيارة ولا الحافلة بحادث مرور ويختمون بالزنى حراام عليكم يا رجال ولا يا ذكور وحرام عليكم يا بنات الجزائر

اللي الواحد يمشي رافع راسو باسكو ماهوش يشوف واش راهو يصرى عند الاجانب

لكن لما تصرى هذي الحوادث واش نقولو البارح رقددت على الساعتين وانا نخمم في هاذ الحادثة تشوكيني حوايج كيما هذو تمرضني ياناس

يالبنات على هاذ العرى علاه هذا الفسق علاش هاذ الفسااد تفوتي والثلج يطيح بالفيزو ونصف الساق صدرك خارج لباسك مزير

واش هذا يا ربي العالي

كنت خايف ربي يعذبنا بذنوب السر فمابالك ضركا مع ذنوب الجهر قدام ربي وعبادو

تدخل تكونيكتي في سيبار

تخاف على روحك من وحد الفيديوهات تصيبهم متيليشارجيين

هذا يدوموندي لواط الذكور وتخر دوموندي سحاق الفتيات وزيد وزيد وين رانا رايحين ريحو مع عقلكم

وخممو شويا باسكو بزااااف بزااف واش راهو يصرى في بلادنا .. ​