مرضعات الرسول صلى الله عليه وسلم

الموضوع في 'منتدى تاريخ وعلماء الإسلام' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏16 جانفي 2017 على 10:45.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم.السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
    رضعته صلى الله عليه وسلم أمه عقب الولادة، ثم أرضعته ثويبة أَمَة عمه أبي لهب أياماً، ثم جاء إلى مكة نسوة من البادية يطلبن أطفالاً يرضعنهم ابتغاء المعروف من آباء الرضعاء على حسب عادة أشراف العرب، فإنهم كانوا يدفعون بأولادهم إلى نساء البادية يرضعنهم هناك حتى يتربوا على النجابة والشهامة وقوة العزيمة، فاختيرت لإرضاعه صلى الله عليه وسلم من بين هؤلاء النسوة (حليمة) بنت أبي ذؤيب السعدية؛ من بني سعد بن بكر من قبيلة هوازن التي كانت منازلهم بالبادية بالقرب من مكة المكرمة، فأخذته معها بعد أن استشارت زوجها (أبو كبشة) الذي رجا أن يجعل الله لهم فيه بركة، فحقق الله تعالى رجاءه وبدل عسرهم يسراً، فَدَرَّ ثديها بعد أن كان لبنها لا يكفي ولدها ، ودَرَّت ناقتهم حتى أشبعتهم جميعاً بعد أن كانت لا تغنيهم ، وبعد أن وصلوا إلى أرضهم كانت غنمهم تأتيهم شباعاً غزيرة اللبن مع أن أرضهم كانت مجدبة في تلك السنة، واستمروا في خيروبركة مدة وجوده صلى الله عليه وسلم بينهم. ولما كمل له سنتان فصلته حليمة من الرضاع، ثم أتت به إلى جده وأمه وكلمتهما في رجوعها به وإبقائه عندهما فأذنا لها بذلك.و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.الموضوع منقوول.
     
    وردة فواحة, ‏16 جانفي 2017 على 10:45
    #1
  2. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    هناك ثلاث مرضعات للرسول صل الله عليه وسلم
    وهن السيدة أمنة بنت وهب وحليمة بنت أبي دوئب السعدية و ثويبة مولاة أبي لهب
    فأما أمينة بنت وهب فهي والدة الرسول صل الله عليه وسلم وهي المرضعة الأول من مرضعات الرسول صل الله عليه وسلم
    وبعدها إستلمت هده المهمة ثويبة مولاة أبي لهب وهي التي أعتقها أبو لهب فقامت هده المرضعة بإرضاع الرسول صل الله عليه وسلم و أيضا أرضعت أيضا عم الرسول حمزة بن عبد المطلب بإضافة الى إرضاعها لأبي سلمة وهنا فإن حمزة بن عبد المطلب و أبو سلمة أخوا الرسول صل الله عليه وسلم
     
    نعمات, ‏16 جانفي 2017 على 19:21
    #2

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