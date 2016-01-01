افتراضي طريقة عمل خبز رولي بالسلق بالصور

المقادير 500غ فرينة 1ملعقة اكل خميرة الخبز 1م اكل سكر 2م اكل زيت ملح حليب للعجن بيضة للدهن+جلجلان او سانوج الحشو سلق مقطع و محمس في شوية زيت مع سنينة ثوم دجاج مطبوخ مفتت او كاشير او لحم مفروم هنا الي عندك زيتون مقطع شرائح جبن طري+جبن مبشور نحضر العجينة بخلط كل المقادير نغطيها ونخليها تخمر في مكان دافئ نحل العجينة على شكل مربع بسمك متوسط ندهنها بالجبن الطري ثم نفرش السلق والزيتون والكاشيروالجبن المبشور نلف العجين بلطف لفتين او ثلاثة دون الضغط عليها لترك المجال لها لتختمر و ما تكونش معجنة من الداخل نضعها في صينية الفرن ونغطيها ونخليها تخمر بعد ذلك ندهنها بالبيضة المضربة قليلا و نرش عليها الجلجلان نسخن الفرن جيدا وندخلها تطيب وما نحكيلكمش على الريحة الطيبةممممممممم وهاهي لما تخرج من الفرن تقطعيها شرائح وتقدميها بالف صحة منقول