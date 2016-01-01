افتراضي طريقة عمل خبز رولي بالسلق بالصور

الموضوع في 'ركن السندويشات والمعجنات والمخبوزات' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏16 جانفي 2017 على 10:48.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    المقادير
    500غ فرينة
    1ملعقة اكل خميرة الخبز
    1م اكل سكر
    2م اكل زيت
    ملح
    حليب للعجن
    بيضة للدهن+جلجلان او سانوج
    الحشو
    سلق مقطع و محمس في شوية زيت مع سنينة ثوم
    دجاج مطبوخ مفتت او كاشير او لحم مفروم هنا الي عندك
    زيتون مقطع شرائح
    جبن طري+جبن مبشور
    نحضر العجينة بخلط كل المقادير نغطيها ونخليها تخمر في مكان دافئ
    [​IMG]
    نحل العجينة على شكل مربع بسمك متوسط ندهنها بالجبن الطري ثم نفرش السلق والزيتون والكاشيروالجبن المبشور
    [​IMG]
    نلف العجين بلطف لفتين او ثلاثة دون الضغط عليها لترك المجال لها لتختمر و ما تكونش معجنة من الداخل
    نضعها في صينية الفرن ونغطيها ونخليها تخمر
    بعد ذلك ندهنها بالبيضة المضربة قليلا و نرش عليها الجلجلان
    [​IMG]
    نسخن الفرن جيدا وندخلها تطيب وما نحكيلكمش على الريحة الطيبةممممممممم
    وهاهي لما تخرج من الفرن
    [​IMG]
    [​IMG]
    تقطعيها شرائح وتقدميها بالف صحة
    [​IMG]

    منقول
     
    وردة فواحة, ‏16 جانفي 2017 على 10:48
    #1
  2. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    يعطيك الصحة
    تبان بنينة وساهلة
     
    عبير الغرام, ‏16 جانفي 2017 على 11:10
    #2

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