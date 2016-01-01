اليوم حبيت نشارك معكم هده الوصفة المضمونة والمجربة انا جربتها وافادتني كثيرا تعطي مفعولها في اسبوعين وهي الكركم المعروف باسم عرق الاصفر اولا رح نعرف الكركم الكركم هو بهار مستمد من جذور نبات كركم لونغا، وقد استخدمت هذه التوابل في الأطباق الهندية منذ قرون و يعتبر نبات الكركم من النبتات التي تنتمي إلى عائلة الزنجبيل. هذا المسحوق إلى جانب فوائده العلاجية الكبيرة للجسم يمتاز بنكهة الفلفل وله رائحة هي مزيج بين البرتقال والزنجبيل و هو الأكثر شيوعا كتوابل في أكلة الكاري وغيرها من المأكولات وبصرف النظر عن الاستهلاك، يتم استخدامه للصباغة وإضفاء اللون على التوابل.وشكلت هذه التوابل جزءا من الثقافة الهندية والتقليد منذ عصور، ويعتبر بمثابة العلاج بالاعشاب نظرا لخصائصه المضادة للالتهابات والعلاجية له. ويتم استخدامه لتجميل البشرة كما أن الكركمين هو علاج مجموعة من الأمراض مثل مرض السكري، والحساسية، والتهاب المفاصل والأمراض المزمنة الأخرى مرض الزهايمر وغيرها. إليك هذه العلاجات البسيطة المجربة و الفعالة صورة الكركم والان فوائده فوائد الكركم للشعر : - علاج قشرة الرأس : قشرة الرأس يمكن علاجها عن طريق تطبيق مزيج من الكركم وزيت الزيتون على فروة الرأس قبل الاستحمام. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم إغسلي الخليط مع الشامبو الطبيعي. هذه الخلطة تزيل علامات القشرة عن طريق زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس وتوفر التغذية لبصيلات الشعر. - يمنع تساقط الشعر : تساقط الشعر يمكن أن يحدث نتيجة لأسباب مختلفة مثل اتباع نظام غذائي غير صحي، والإجهاد أو المرض. الكركمين هو مكون من الكركم ينشط نمو الشعر ويعالج فقدانه. اخلطي الكركم مع العسل والحليب هذه الخلطة مفيده للغاية لأنها تقلل من الآثار السلبية على شعرك. - صبغ الشعر الطبيعي : اللون الأصفر من الكركم ليس فقط صالح للاستعمال لصبغ النسيج ولكن أيضا يمكنك إستعماله كصبغة طبيعية لتفتيح لون شعرك. يمكنك خلطه مع الأعشاب الملونة الصفراء الأخرى والزهور مثل الزعفران، و شاي البابونج. قومي بغلي هذا الخليط وبعد تبريده، امزجيه فوق شعرك. واتركيه لمدة 15 الى 20 دقيقة ويغسل للحصول على الألوان الزاهية. - علاج حالات فروة الرأس : الكركم يمكن أن يستخدم في علاج مختلف لفروة الرأس مثل التهاب الجلد والاكزيما التي يمكن أن تؤدي إلى حكة، تقشر الجلد، وترقق الشعر والإلتهابات. أيضا الثعلبة هي مرض فروة الرأس الناجمة عن الالتهاب الذي يدمر بصيلات الشعر ويمنع نمو الشعر الجديد. الالتهابات الفطرية يمكن أيضا أن تسبب فقدان الشعر. الكركمين هو العنصر النشط في الكركم فعال ضد هذه الامراض، له خصائص مضادة للجراثيم وهو يعمل كمضاد للالتهابات، مضاد للحساسية، ومضاد للأكسدة، ومطهر . ان شاء الله تستفادوا من الموضوع ان استفدتم منه ادعولي رجاءا منقووووووووووووووووووووووول للفائدة