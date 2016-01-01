بعشر خطوات انت الاجمل

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة heba biba, ‏16 جانفي 2017 على 18:02.

  1. heba biba

    heba biba :: عضو منتسِب ::

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    عزيزتي .. إذا كنتِ من محبات وضع الماكياج الذي يبرز جمال بشرتك ، وتبحثين دوماً عن آخر الأخبار التجميلية ، حيث يقدموا لك خبراء التجميل والمختصون في علم التجميل عبر هذه الخطوات التجميلية التالية :
    *الخطوة الأولى:
    أفضل صنفرة للجسم قبل الاستحمام تتكون من: كوب زيت زيتون، وعصير ليمونة.
    ادهني جسمك بهذه المقادير ودلكيه مرتين في الأسبوع على الأقل للحصول على نتيجة جيدة .
    الخطوة الثانية:
    للحصول على بشرة ناعمة ندية ادهني وجهك بالعسل مدة نصف ساعة ثلاث مرات أسبوعياً.
    *الخطوة الثالثة:
    للمعان الشعر وحيويته اشطفي شعرك بالخل بعد الشامبو بمقدار فنجان واحد.
    *الخطوة الرابعة:
    أفضل الماسكات للشعر هي زيت الزيتون ، ويوضع قبل الاستحمام بساعة.
    *الخطوة الخامسة:
    يعتبر ماسك الخيار والروب من الماسكات الفعالة للوجه ، حيث أن الخيار يشد البشرة والروب يعالج الوجه المتعب ويجعله أكثر حيوية.
    *الخطوة السادسة:
    لإعادة الحيوية إلى الجلد الجاف املئي حوض الاستحمام بالماء الدافئ وبربع كوب زيت زيتون واسترخي فيه لمدة عشر دقائق.
    *الخطوة السابعة:
    يعتبر عصير الليمون الحل المثالي للقضاء على البثور السوداء في الوجه ، ضعي القليل من قطرات الليمون على البثور السوداء في الوجه قبل النوم ، وفي الصباح اغسليه بالماء البارد ، افعلي ذلك مدة أسبوع لنتيجة أفضل.
    *الخطوة الثامنة:
    لإزالة الانتفاخ من العين ضعي عليها أكياس شاي دافئة مدة خمس دقائق.
    *الخطوة التاسعة:
    إذا لم يتوافر مزيل للماكيج يمكنك استخدام زيت الأطفال أو حليب سائل بارد عوضاً عنه.
    *الخطوة العاشرة:
    لتقوية الأظافر ضعي يديك في وعاء يحتوي على زيت أطفال
    منقوووووووووووووووووووووووووووووووووول للافادة
     
    heba biba, ‏16 جانفي 2017 على 18:02
    #1
  2. heba biba

    heba biba :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    16
    الإعجابات المتلقاة:
    16
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    في قلب امي
    اتمنى ان تستفيدوااااااااااااااااااااااا
     
    heba biba, ‏16 جانفي 2017 على 18:03
    #2

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