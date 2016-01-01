حلوى الجلجلانية بالنيسلي



25غ

نحتاج الى هذا النوع من لي مول كاين عدة اشكال

بواسطة الخلاط الكهربائي نخلط المرقرين والسكر جيدا ثم نضيف صفار البيض ونخلط ثم الجلجلانية والنشاء والفاني والخميرة ونضيف الفرينة حتى نتحصل على عجينة تكون طرية نوعا ما مالازمش تكون قاسحة بزاف ونشكل كويرات بحجمنمرر الكويرات في الجلجلانية البيضا من بعد نحطها في لي مول ونضغط شوية عليها