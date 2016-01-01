حلوى الجلجلانية بالنيسلي

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة heba biba, ‏16 جانفي 2017 على 18:33.

  1. heba biba

    heba biba :: عضو منتسِب ::

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    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم حبيباتي اليوم حبيت نشاركم هده الوصفة عجبتني بزاف وجربتها ومضمونةفي النجاح بسم الله نبداو بالمقادير
    المقادير
    • [​IMG]

      المقادير:
      250غ مرقرين انا نستعمل دائما لابال
      5م ك سكر رطب
      3صفار بيض
      2م ك جلجلانية محمصة
      3م ك نشاء
      نصف باكي خميرة
      فاني
      فرينة انا نستعمل دائما سيم.
      نحتاج ايضا الى:
      كمية من الجلجلانية البيضا مش محمصة
      نيسلي كرامليزي
      شكولة
      حبات لوز بالقشور
      طريقة التحضير
    • بواسطة الخلاط الكهربائي نخلط المرقرين والسكر جيدا ثم نضيف صفار البيض ونخلط ثم الجلجلانية والنشاء والفاني والخميرة ونضيف الفرينة حتى نتحصل على عجينة تكون طرية نوعا ما مالازمش تكون قاسحة بزاف ونشكل كويرات بحجم 25غ
      [​IMG]

      نحتاج الى هذا النوع من لي مول كاين عدة اشكال
      [​IMG]
      نمرر الكويرات في الجلجلانية البيضا من بعد نحطها في لي مول ونضغط شوية عليها
    • [​IMG]
      ندخلها للفرن تطيب في فرن يكون مسخن على180درجة تقريبا 8د من الاسفل تكون طابت ثم نشعل عليها من فوق
      نخليها تبرد وننزعها من لي مول لازم نضغط من الاسفل وننزعها باه ما تتكسرش
      هذا شكلها بعد ماطابت
      [​IMG]
      ناخذ نيسلي كرامليزي راه متوفر في السوق او نشري العادي ونطيبوه في لاكوكوط
      نحط نيسلي في المنتصف ونحط من فوق حبة لوز
      [​IMG]
      نذوب شوية شكولة على حمام مائي نضيفلها غير شوية حليب ونزين الحلوى من فوق
      نحط الحلوى في ليكيسات ونقدمها وهذا شكلها
      [​IMG]

      [​IMG]

      [​IMG]
      عن قرب
      [​IMG]
      منقووووووووووووووووول للفائدة
     
    heba biba, ‏16 جانفي 2017 على 18:33
    #1
  2. heba biba

    heba biba :: عضو منتسِب ::

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    انشاءالله تنال اعجابكم
     
    ثقتي بنفسي سر سعادتي معجب بهذا.
    heba biba, ‏16 جانفي 2017 على 18:34
    #2
  3. ثقتي بنفسي سر سعادتي

    ثقتي بنفسي سر سعادتي :: عضو منتسِب ::

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    هذه الوصفه معتمدتها روووووعة
     
    heba biba معجب بهذا.
    ثقتي بنفسي سر سعادتي, ‏17 جانفي 2017 على 11:10
    #3
  4. heba biba

    heba biba :: عضو منتسِب ::

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    شكرا لمرورك العطر
     
    heba biba, ‏17 جانفي 2017 على 14:19
    #4

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