حلوى الجلجلانية بالنيسلي

بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم حبيباتي اليوم حبيت نشاركم هده الوصفة عجبتني بزاف وجربتها ومضمونةفي النجاح بسم الله نبداو بالمقادير المقادير المقادير: 250غ مرقرين انا نستعمل دائما لابال 5م ك سكر رطب 3صفار بيض 2م ك جلجلانية محمصة 3م ك نشاء نصف باكي خميرة فاني فرينة انا نستعمل دائما سيم. نحتاج ايضا الى: كمية من الجلجلانية البيضا مش محمصة نيسلي كرامليزي شكولة حبات لوز بالقشور طريقة التحضير بواسطة الخلاط الكهربائي نخلط المرقرين والسكر جيدا ثم نضيف صفار البيض ونخلط ثم الجلجلانية والنشاء والفاني والخميرة ونضيف الفرينة حتى نتحصل على عجينة تكون طرية نوعا ما مالازمش تكون قاسحة بزاف ونشكل كويرات بحجم 25غ نحتاج الى هذا النوع من لي مول كاين عدة اشكال نمرر الكويرات في الجلجلانية البيضا من بعد نحطها في لي مول ونضغط شوية عليها ندخلها للفرن تطيب في فرن يكون مسخن على180درجة تقريبا 8د من الاسفل تكون طابت ثم نشعل عليها من فوق نخليها تبرد وننزعها من لي مول لازم نضغط من الاسفل وننزعها باه ما تتكسرش هذا شكلها بعد ماطابت ناخذ نيسلي كرامليزي راه متوفر في السوق او نشري العادي ونطيبوه في لاكوكوط نحط نيسلي في المنتصف ونحط من فوق حبة لوز نذوب شوية شكولة على حمام مائي نضيفلها غير شوية حليب ونزين الحلوى من فوق نحط الحلوى في ليكيسات ونقدمها وهذا شكلها عن قرب منقووووووووووووووووول للفائدة