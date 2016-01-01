تحضير نص المدنية الحديثة في اللغة العربية - سنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏16 جانفي 2017 على 18:51.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    الفكرة العامة:
    اثار و مخلفات المدنية الحديثة على المجتمع

    افكار النص:
    -الوجه الحسن للمدنية الحديثة.
    -المظاهر السلبية للمدنية الحديثة.
    -صلاح الامة مرهون بالعلم و الاخلاق.

    المغزى النص:
    -العلم لا يكفي وحده بل يجب ان يتوج بالخلق الحسن لكي يأدي ادور المطلوب منه
    -قال الشاعر :اذا ارتوت البلاد بفيض العلم فعاجزوا اهلها يمسي قدير
    و لكن ليس منتفعا منه فتى لم يحرز الخلق النظير
    اذا ما العلم لابس الخلق فرح لاهله

    البناء الفني:
    النص ادبي نثري جاء على نمط الوصف للمدنية الحديثة و باسلوب خبري.
    يحتوي النص على تعابير زادته قوة و جمالا و وضوحا . ومن بين هذة التعابير:
    -غزى العلم جميع نواحي الحياة .
    -هذا هو الوجه الحسن لمدينة الحديثة و الجانب اللامع منها.
    -زادت المشاكل تعقيدا و التواءا.
    من المحسنات البديعية الواردة غي النص:الطباق:
    صغيرها=|=كبيرها
    جسيمها =|= تافهها………..
    كما ورد في النص بعض الاساليب الانشائية:الاستفهام :هل قضى هذا التقدم على مشاكل عديدة …؟=== غرضه النفي
     
    الفتى المغامر, ‏16 جانفي 2017 على 18:51
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