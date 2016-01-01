عبارات للتدبر والتفكر

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة رضا الرحمان غايتي, ‏16 جانفي 2017 على 19:08.

  1. رضا الرحمان غايتي

    رضا الرحمان غايتي :: عضو فعّال ::

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    عبارات للتدبر والتفكر
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    (واستبقا الباب ..)
    كلاهما يجري ..
    أحدهما يفر من المعصية والآخر يلاحقها!
    قد نشترك بالأفعال ، ويتفاوت الجزاء بالنية ..!

    {الذين اتبعوه في ساعة العسرة}
    ما أجمل التعبير القرآني!
    جعل العسر ساعة واحدة عابرة سريعة الانقضاء ومحصورة لا تفترش الحياة كلها!

    { وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون }
    أعظم الجناية ..
    فعل المعصية مع اعتقاد أنها حلال ..!!

    { ونزعنا ما في صدورهم من غلًّ }
    نقَّى الله قلوبهم من الغلِّ والحقد وذلك أنَّ صاحب الغلِّ متعذِّب به ولا عذاب في الجنَّة !

    { قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى }
    ما كل كلام معسول خلفه خير مأمول ...!

    { قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين }
    بيان طبيعة الطغاة ..
    إذا انقطعت حججهم أمام الحق ؛
    لجئوا إلى سلاح البطش ..

    { ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد }
    عناية الله بك أعظم من تخطيطك لنفسك ، قد يفوتك موعد تنتظره لموعد أكثر بهجة ..!

    { إذ نادى ربه نداءً خفيا }
    هذا الصوت الخفي ارتجَّت له أبواب السماء .. المهم أن تصدق في دعائك أيها السائل ولو كان خفيا ..

     
    رضا الرحمان غايتي, ‏16 جانفي 2017 على 19:08
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