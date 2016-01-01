عبارات للتدبر والتفكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (واستبقا الباب ..) كلاهما يجري .. أحدهما يفر من المعصية والآخر يلاحقها! قد نشترك بالأفعال ، ويتفاوت الجزاء بالنية ..! {الذين اتبعوه في ساعة العسرة} ما أجمل التعبير القرآني! جعل العسر ساعة واحدة عابرة سريعة الانقضاء ومحصورة لا تفترش الحياة كلها! { وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون } أعظم الجناية .. فعل المعصية مع اعتقاد أنها حلال ..!! { ونزعنا ما في صدورهم من غلًّ } نقَّى الله قلوبهم من الغلِّ والحقد وذلك أنَّ صاحب الغلِّ متعذِّب به ولا عذاب في الجنَّة ! { قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى } ما كل كلام معسول خلفه خير مأمول ...! { قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين } بيان طبيعة الطغاة .. إذا انقطعت حججهم أمام الحق ؛ لجئوا إلى سلاح البطش .. { ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد } عناية الله بك أعظم من تخطيطك لنفسك ، قد يفوتك موعد تنتظره لموعد أكثر بهجة ..! { إذ نادى ربه نداءً خفيا } هذا الصوت الخفي ارتجَّت له أبواب السماء .. المهم أن تصدق في دعائك أيها السائل ولو كان خفيا ..