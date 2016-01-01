عبارات للتدبر والتفكر

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(واستبقا الباب ..)

كلاهما يجري ..

أحدهما يفر من المعصية والآخر يلاحقها!

قد نشترك بالأفعال ، ويتفاوت الجزاء بالنية ..!



{الذين اتبعوه في ساعة العسرة}

ما أجمل التعبير القرآني!

جعل العسر ساعة واحدة عابرة سريعة الانقضاء ومحصورة لا تفترش الحياة كلها!



{ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون }

أعظم الجناية ..

فعل المعصية مع اعتقاد أنها حلال ..!!



{ ونزعنا ما في صدورهم من غلًّ }

نقَّى الله قلوبهم من الغلِّ والحقد وذلك أنَّ صاحب الغلِّ متعذِّب به ولا عذاب في الجنَّة !



{ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى }

ما كل كلام معسول خلفه خير مأمول ...!



{ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين }

بيان طبيعة الطغاة ..

إذا انقطعت حججهم أمام الحق ؛

لجئوا إلى سلاح البطش ..



{ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد }

عناية الله بك أعظم من تخطيطك لنفسك ، قد يفوتك موعد تنتظره لموعد أكثر بهجة ..!



{ إذ نادى ربه نداءً خفيا }

هذا الصوت الخفي ارتجَّت له أبواب السماء .. المهم أن تصدق في دعائك أيها السائل ولو كان خفيا ..



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