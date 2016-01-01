دير الخير تحصل...

سلااام ... ☺ ان شاء الله خاوتي وخياتي لي هنا كامل يكونوا لباس وبصحتهم وبحيويتهم ونشاطهم ، خاصنا ابتساماتكم يا مشنفين ههههه انشطوا انشطوا راني جيت شربت فيثامين سي لي معاكم فالمنتدى وجيت هنا نفرغ قلبي وراسي تان تعرفوا المثل لي يقول: دير الخير وانساه ودير الشر واتفكره ، لا علينا الشر نخلوه جانبا اليوم كي تجي تدير تخاف (ولي خاف نجا) ، وكي تدير الخير تحصل!!! علابلي تقولوا لي نيته صافية ميخافش ووووووو مي بزاااف وصعيبة كي تلقى انسان فالطريق مريض ( نحكيلكم على قصة صرات اليومين هذوا معاي ومخلاتنيش نرقد ولا ناكل خلاص لحد الان) مهم كنت طالعة لعند صحبتي باش نروحوا للمكتبة ايااا وكانت وحدة هابطة وكي لحقت لقدامي بدات تتمايل وتطيح عليا شديتها وقعدتها وقالتلي بلي راها مريضة بالديقة اييه قلتلها ايا نهبطك للطبيب مالا انا وقفتها وهي تغاشات مقدرتش نفطنها ، شافوني ناس جراوا لينا وهبطها معايا راجل للطبيب ، وهو راح وانا قعدت معاها ، محبتش تفحصها الطبيبة مي انا قلتلها دوك تشوفيها راها متقدرش تتحرك ايا شافتها وانا خرجتني قعدت ساعتين نستنى ، وكي خرجت قالتلي طبيبة عندها شوك ومنا ومفطرتش ايا قلتلها نديك تاكلي حاجة حلوة ومن بعد ارجعي للدار نركبك فالبيس،، وحنا فطريقنا بدات تبكي الطفلة قلتلها واش بيك وعلاه تبكي وكي راكي مريضة علاه تخرجي وحدك ؟ قالتلي: خرجت نطلب باش نعيش يما وخاوتي وووو وبابا يضرب يما ويحبسها ويضربني انا ، وظهرت المخلوقة هاربة من الدار وحاولت تنتحر ووراتلي يديها كيفاه جرحتهم بالموس مالا بديت نفهم فيها وذخلتها عند لفرماسي باش نشوفولها دوا ومول لفارماسي هااايل ناس ملاح لقاها هكا قعدنا وبدا يتعامل معاها غير بلعقل وحتى انوا اتصل بواحد يعرفها وكي قالها اسمه المخلوقة خااافت ولات ترجف وبغات تهرب وهربت قبل ما يلحق السيد ، حاولنا نعاونوها فينالموا كي جا السيد لي يعرفها ظهرنت الطفلة تشرب الدوا وتكذب باباها ميضربهاش وعالقة مع وحد السيد تمشي معاه تجيبله فالدراهم ، وزيد عندها هي واختها صالة حلاقة وعندها خوها كبير وعلابالو بيها وتالموا مقدرلهاش مولاش يهدر معاها وانا والسيد قريب تورطنا معاها ايماجيني لحقت لابوليس وحصلتني مخلوقة هدي باسكو راها سرقت لابيس لوحدة وزيد تشرب الدوا وبلاك متورطة فحوايج الله اعلم تخيل لوكان وانا معاها حتى نلقى لابوليس فوق راسنا ماشي ضاعت حياتي ،،، ولوكان مخلوقة هدي تقتل روحها لا قدر الله ماشي يبداو فالتحقيقات ويوصلوا للدار لابوليس ويستجوبوني وين لقيتيها واش قالتلك ماشي فالدار نولي حاصلة والمجتمع ميرحمش تسما. تولي تجي تعاون الناس تخاف وكي تعاونهم تحصل وليت نخاف ومنزيدش ندير لامان فوحدة ولا واحد الدونيا هذي قادرين يجروك للهلاك وتلقى روحك فورطة ومكانش لي يخرجك منها دير الخير فعباد تعرفهم اقاربك اهلك ابار ناس متعرفهمش انا منزيدش نقرب هذا درس ليا وتعلمته وعلاجالها وليت نخمم ومنرقدش خفت على روحي نتورط ربي يسترنا ويبعد على كل واحد الشر والناس الفاسدة ( امين)..