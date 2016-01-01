دير الخير تحصل...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بحال هذحا النمط من عباد ربى

خصهوم الخضر لى كان مع نبى الله موسى يتعلم منو لما لقى الغلام واقتلوا.

( فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله )سورة الكهف الايات74

ومنن سولوا موسى السبب علاش قتلوا قالوا.( واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا )سورة الكهف الايات81

بحال هذا النمودج من عباد الله منقربو من وصلوا اتساع ربيع.

وليبغا يدير الخير يديرو فيماه وعيلاتوا.

الحسنة صعيبة فهذا الزمان

ولي حن يتمحن.

الله يبعدنا من طريقهوم.

ويهدى ماخلق.

مشكورين وماجورين على هذا الدرس.

والحمد لله منن خرجت لافير هكذا.

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