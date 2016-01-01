Oukitel تعلن ان تحديث اندرويد نوجا 7 قادم لهاتف Oukitel U15S

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت شركة Oukitel انها بصدد اصدار تحديث اندرويد نوجا 7 الى معظم اجهزتها وحاليا يتم العمل على اطلاق تحديث للهاتف Oukitel u15s وهو بالمراحل الاختبارية ومن المتوقع ان يتم ارسال التحديث في شهر مارس الهاتف يأتي بتصميم معدني بالكامل بشاشة حجمها 5.5 انش بدقة Full hd ويحمل ذاكرة عشوائية بحجم 4 غيغا بايت ذاكرة داخلية 32 غيغا بايت كاميرا خلفية بدقة 16 ميغا بيكسل وامامية بدقة 8 ميغا بيكسل والان يمكن اغتنام الفرصة وشراء الهاتف ضمن عرض التخفيضات بسعر 120 دولار فقط بدلا عن سعر 160 دولار رابط الموقع https://******/9zK6pA ----------------------