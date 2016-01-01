Oukitel تعلن ان تحديث اندرويد نوجا 7 قادم لهاتف Oukitel U15S

الموضوع في 'منتدى أجهزة الهاتف المحمول' نشر بواسطة M-MAX, ‏16 جانفي 2017 على 22:22.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعلنت شركة Oukitel انها بصدد اصدار تحديث اندرويد نوجا 7 الى معظم اجهزتها

    وحاليا يتم العمل على اطلاق تحديث للهاتف Oukitel u15s

    وهو بالمراحل الاختبارية

    ومن المتوقع ان يتم ارسال التحديث في شهر مارس

    [​IMG]


    [​IMG]



    الهاتف يأتي بتصميم معدني بالكامل بشاشة حجمها 5.5 انش بدقة Full hd

    ويحمل ذاكرة عشوائية بحجم 4 غيغا بايت

    ذاكرة داخلية 32 غيغا بايت

    كاميرا خلفية بدقة 16 ميغا بيكسل وامامية بدقة 8 ميغا بيكسل

    والان يمكن اغتنام الفرصة وشراء الهاتف ضمن عرض التخفيضات

    بسعر 120 دولار فقط بدلا عن سعر 160 دولار

    رابط الموقع


    https://******/9zK6pA

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    M-MAX, ‏16 جانفي 2017 على 22:22
    #1

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