الكلام لا يختصر معي... بلغة واحدة فقط ... وبلغة أخرى أريد أن أحكي... لا يفهم... من يدري....؟! بلغة أخرى أغير قلمي... لا يحب اللون الأسود... من يدري...؟! بلغة أخرى أمزق ورقتي... لا يرضى أن أكتب عنه... من يدري...؟! بلغتي الأولى تصرخ حروفي وتبكي معي... ما يفيدك يا قلبي...؟! أنت لي وحدي ولازلت تبحث عن لا أدري... أنت لي وحدي ولازلت تركض لتسأل وتسأل فتعذبني... أنت لي وحدي ولازلت لا تفهم أن تبحث عن ما يرافقني في دربي... ما يريحك يا قلبي...؟! تريدني لوحدي ولكن... لا تحتملني وأنا أبكي... يؤلمني... وأي تعبير قد يخرج ما بي... لا أملك خيالا واسعا يكفي ... الام ... وكلمات لا تشبه ما يحدث معي... وأي كلام ... هذه حروف كتبت لتبقى معي... ومن يقرأ الان ... لا أحد يجد وقتا للقراءة الان... ثقافة مشاهدة الأخبار ... والمباريات ... ومواقع التواصل الاجتماعي... تحليل ... ونقاشات ... وحرفي لا يلقى غيري له يقرأ ويفهم... أقلبي... كم كتبت ولا ترى غير حزني لتبكي... أقلبي... كم سطرا يكفي لك ولي لأنتهي... لا يكفي... لا يكفي... ... وفي السطر الأخير يتبع حزني...